Preço da gasolina no Ceará salta 2,18% na semana do Carnaval; veja preços

Foto: Samuel Setubal Preço da gasolina nos postos de combustíveis segue tendência de alta nas últimas semanas

O preço da gasolina nos postos de combustível saltou 2,18% em uma semana em meio ao Carnaval. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Conforme o resultado, os valores variaram entre R$ 5,25 e R$ 6,39, custando em média R$ 6,09.

Vale lembrar que a pesquisa anterior da ANP apontava que o preço médio da gasolina nos postos chegava a R$ 5,96.

Na comparação com a média regional, o preço da gasolina cearense fica 4,5% acima dos R$ 5,83, que foi o preço médio da gasolina na Região Nordeste na última semana.

Dentre as capitais brasileiras, Fortaleza ficou como a sexta gasolina mais cara do País. Apenas Aracaju-SE (R$ 6,16); Natal-RN (R$ 6,21); Curitiba-PR (R$ 6,25); Porto Velho-RO (R$ 6,37); Rio Branco-AC (R$ 6,74) possuem preços mais elevados que a capital cearense (R$ 6,16).

Apesar do impacto sobre o preço da gasolina, o combustível que apresentou a maior variação no período entre 11 e 17 de fevereiro foi o preço do etanol, com alta de 18,13% no valor médio no período de uma semana.

De acordo com a ANP, o preço do etanol variou entre R$ 3,95 e R$ 5,75, culminando num preço médio de R$ 4,56, valor bem acima dos R$ 3,86 da semana anterior.

No caso do diesel, a variação foi mais tímida, de 1,65% na semana. Os preços variaram entre R$ 5,59 e R$ 6,49 nos estabelecimentos. O preço médio chegou a R$ 6,13.

A ANP também calculou a variação do preço do gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha em botijões de 13 kg. Na semana do Carnaval, o preço médio variou positivamente e chegou a R$ 100,46, numa alta de 0,87% em relação à semana anterior da pesquisa.

Confira os preços dos combustíveis no Ceará - Entre 11/2 e 17/2

Gasolina

Valor médio: R$ 6,09 (Valor era R$ 5,96 na semana anterior, variação de +2,18%)

Valor mínimo: R$ 5,25

Valor máximo: R$ 6,39

Valor médio: R$ 6,13 (Valor era R$ 6,03 na semana anterior, variação de +1,65%)

Valor mínimo: R$ 5,59

Valor máximo: R$ 6,49

Valor médio: R$ 4,56 (Valor era R$ 3,86 na semana anterior, variação de +18,13%)

Valor mínimo: R$ 3,95

Valor máximo: R$ 5,75

Valor médio: R$ 100,46 (Valor era R$ 99,59 na semana anterior, variação de 0,87%)

Valor mínimo: R$ 84,99

Valor máximo: R$ 122,00

Fonte: ANP

