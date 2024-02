Natiruts anuncia fim da banda com turnê de despedida; veja datas

Foto: Carlos Müller/Divulgação Natiruts anuncia fim da banda e turnê de despedida

Natiruts anunciou a separação da banda nesta segunda-feira, 26, em um vídeo publicado no perfil oficial no Instagram.

“Queremos que vocês levem a magia de ser Natiruts, o amor de ser Natiruts, a vibração de ser Natiruts, o espírito de ser Natiruts e a paz de ser Natiruts”, diz a legenda.

Intitulada de “Leve com você”, a turnê passa por Fortaleza em julho, com show no Iguatemi Hall. Além da Capital, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus e João Pessoa são algumas das cidades que receberão a banda.

Informações sobre valores dos ingressos do show da banda em Fortaleza ainda não foram divulgadas.

Natiruts 27 anos: A entrega de um legado

“Demos esse nome para a turnê porque é um recomeço, a entrega de um legado, queremos fazer isso com muita alegria, emoção e positividade”, disse Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts, nos stories.

Formada em Brasília em 1996, a banda de reggae tem sucessos como "Liberdade pra Dentro da Cabeça" (1998), "Deixa o Menino Jogar" (1997), "Quero Ser Feliz Também" (2006) e "Presente de um Beija-flor" (1997).

Da formação inicial do grupo, restam apenas Alexandre Carlo e Luís Maurício. Os outros integrantes foram saindo ao longo dos anos.

Natiruts já foi indicada ao Grammy Latino duas vezes. A primeira em 2013, com o álbum “Natiruts Acústico no Rio de Janeiro”, nomeado a Melhor Álbum Pop Contemporâneo.

Em 2021, o grupo foi indicado com a música “Lágrimas de Alegria”, feita em parceria com Maneva, nomeada a Melhor Canção em Língua Portuguesa.

Veja as datas da turnê “Leve com você” do Natiruts:

8 de junho – Brasília – Arena BRB Mané Garrincha



15 de junho – Rio de Janeiro – Jockey Club



22 de junho – Juiz de Fora – Estacionamento Estádio Municipal



6 de julho – Fortaleza – Iguatemi Hall



13 de julho – Natal – Arena das Dunas



20 de julho – João Pessoa – Domus Hall



27 de julho – Recife – Classic Hall



3 de agosto – Porto Alegre – Espaço D’Areia



11 de agosto – Florianópolis – Arena Opus



24 de agosto – Belo Horizonte – Arena da Independência



31 de agosto – São Paulo – Allianz Parque



7 de setembro – Salvador – Arena Fonte Nova

14 de setembro – Vitória – Praça do Papa



21 de setembro – Aracaju – Centro de Convenções AM Malls Sergipe



28 de setembro – Teresina – Arena Praia de Verão Teresina Shopping



12 de outubro – Ribeirão Preto – Estádio Comercial



19 de outubro – Manaus – Studio 5



2 de novembro – Curitiba – Pedreira Paulo Leminski



7 de dezembro – Belém – Espaço Náutico Marine Club

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui