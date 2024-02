Bebê é encontrado após 2 dias desaparecido; suspeita é presa

Foto: Divulgação/Polícia Civil do Ceará Bebê foi encontrado em Fortaleza após dois dias do desaparecimento. Suspeita teria levado a criança para fingir que era filho dela

Um bebê de dois meses, que estava desaparecido em Fortaleza desde sábado, 24, foi encontrado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) na noite dessa segunda-feira, 26. A criança teria sido sequestrada por uma mulher de 39 anos, que alegou ser a mãe da vítima. A suspeita foi presa e autuada por sequestro e cárcere privado.

Conforme o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Ricardo Pinheiro, a suspeita teria pego a criança e a levou para casa sob alegação para familiares e vizinhos que aquele era seu filho e que ele havia nascido a poucos dias.

"Os familiares ficaram desconfiados porque perceberam que a criança não tinha nascido a poucos dias e a questionaram. E ai quando visualizaram o Alerta Amber, eles conduziram a autora até uma delegacia", relatou o titular que disse também que a mãe da criança é uma mulher em situação de vulnerabilidade que frequentava uma pousada social porque lá há a distribuição de alimentos.



O desaparecimento foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza e transferido para a 12ª Delegacia DHPP, unidade especializada em desaparecimentos.

A suspeita teria mentido para o companheiro e para a família sobre ter engravidado, informando aos parentes que o recém-nascido estava internado em uma unidade de saúde. Segundo a Polícia, ela levou o bebê com o intuito de fingir que ele era filho dela.

O delegado informou ainda que ela relatou que a suspeita disse que a mãe teria deixado a criança sob seus cuidados, mas as apurações apontaram que foi um ato premeditado, já que ela fingiu a gravidez, teria realizado o procedimento do parto - que não aconteceu.

"Ela foi até locais que tinham pessoas vulneráveis e passou a tentar identificar crianças para cometer o crime. Se aproximou da mãe, ganhou a confiança da mãe e num determinado momento, enquanto ia comprar alguma coisa por perto, deixou a criança sob os cuidados dela", disse.

A criança já foi devolvida a mãe biológica e o conselho tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

Alerta Amber Brasil foi utilizado para ajudar nas buscas

Quem mora em Fortaleza pode ter visto um alerta sobre o desaparecimento do bebê nas redes sociais, como no Instagram. A informação é disparada pelo Alerta Amber Brasil, que permite a divulgação, nas plataformas digitais da empresa Meta, de fotos de crianças e adolescentes até 17 anos que estão desaparecidas por alguma circunstância.

Conforme a Polícia Civil, o Ceará assinou, em agosto do ano passado, um termo de pactuação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para participar do Projeto de Busca de Pessoas Desaparecidas. Com isso, o Ceará se tornou participante da iniciativa.

Esta é a terceira vez que o Ceará aciona o alarme neste ano. Além do Brasil, a tecnologia é adotada, atualmente, por 30 países.

Quando Alerta Amber é ativado, um comunicado especial é encaminhado às plataformas da Meta para publicar o alerta no raio de até 160 km do local do fato ocorrido.