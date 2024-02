Chuvas provocam enchentes em Santa Quitéria nesta terça-feira, 27

Foto: Reprodução | Twitter Elmano de Freitas Chuvas provocam enchentes em Santa Quitéria

As fortes chuvas registradas em Santa Quitéria nesta terça-feira, 27, fizeram o rio Jacurutu transbordar e invadir casas próximas, afetando 150 familias. Situação está sendo acompanhada pelo Governo do Ceará, segundo informações divulgadas nas redes sociais pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

"O Governo do Ceará, imediatamente, enviou equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para auxiliar os moradores atingidos pelas cheias. Nossas equipes de Proteção Social também estão de prontidão para dar todo apoio necessário à população de Santa Quitéria", escreveu o mandatário.



"Com o alerta de chuvas intensas em todo o Ceará, estamos atentos à situação em todos os nossos municípios", destacou ainda.

Em seu perfil no Instagram, a prefeitura de Santa Quitéria informou aos moradores sobre o trabalho conjunto que está sendo realizado para prestar auxílio à população atingida. Além do rio, açudes e barragens do município também aumentaram os níveis de água com as chuvas.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o posto Santa Quitéria foi o posto do Estado que registrou as maiores chuvas nesta terça, com precipitações de 130 milímetros. No geral, quatro postos da cidade aparecem entre os dez com as maiores chuvas.

Postos com maiores chuvas entre essa segunda-feira, 26 e esta terça-feira, 27:

1 - Santa Quitéria (Santa Quitéria): 130

2 - Santa Quitéria (Edson Queiroz): 91.4

3 - Bela Cruz (Prata): 89.0

4 - Maracanaú (Novo Maracanau): 83.2

5 - Tamboril (São Monte Alegre): 80.0

6 - Cruz (Cruz): 50.0

7 - Santa Quitéria (Raimundo Martins): 48.6

8 - Paramoti (Assentamento Papel): 47

9 - Bela Cruz (Bela Cruz): 47

10 - Santa Quitéria (Sta. Rita dos Galdinos): 47.0

Além disso, no último dia 20 o município chegou a registrar a maior chuva do dia no Ceará, recebendo 120 mm de precipitação.