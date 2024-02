Foto: Reprodução / YouTube Faustão passa por cirurgia de transplante de rim em São Paulo; apresentador está em observação

O apresentador Fausto Silva passou por cirurgia de transplante de rins nesta segunda-feira, 26. O apresentador foi internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Segundo o hospital, cirurgia foi devida a uma doença renal crônica e aconteceu sem intercorrências.

Segundo nota enviada pelo Albert Einstein nesta terça, 26, "o paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e pelo controle clínico".

"O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro para preparação para um transplante de rim, em função do agravamento de uma doença renal crônica, após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado", acrescenta a nota assinada pelos médicos Marcelino Durão, nefrologista e coordenador médico de transplante renal; Sérgio Ximenes, urologista e membro da equipe de transplante renal; Fernando Bacal, cardiologista; e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico de serviços hospitalares e prática médica do hospital.

Segundo parentes de Faustão, ele já estava com os rins comprometidos e passou por tratamento de hemodiálise quando fez a cirurgia de transplante de coração em 2023. O apresentador ficou na fila esperando um novo órgão por dois meses.

Faustão elogia SUS e quer motivar doação de órgãos: 'Minha missão'

"Sinto como se o meu coração batesse ainda mais forte, é uma sensação única. Tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim, e colocaram um coração novo, de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo", disse Faustão dias após o transplante de coração ocorrido no dia 27 de agosto de 2023.

O apresentador revelou a necessidade que sentiu de estar envolvido em projetos de doação de órgãos, após a sua cirurgia. "O meu primeiro pensamento foi: eu preciso motivar a doação de órgãos. O Brasil tem que ser o primeiro lugar do mundo. Tem que existir mais projetos. Precisamos fazer alguma coisa para melhorar isso, e pensarmos nos próximos. Precisamos usar a fé na doação. Se eu não tivesse fé, não estaria vivo".

Faustão completa destacando a importância do SUS: “Ontem parecia que eu estava num dia normal na minha vida. Sentei, andei, conversei. É um absurdo poder fazer tudo isso. Só tenho a agradecer aos meus médicos e ao SUS. Tudo isso também é graças ao SUS. Não é porque eu tenho dinheiro que estou bem. Tudo isso que fiz também é feito no SUS, e isso precisa ser valorizado. É importante que todos se informem sobre, e essa será agora a minha missão”.

