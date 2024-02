Polícia Federal nomeia novo superintendente regional no Ceará

Foto: Divulgação José Antônio Simões de Oliveira Franco é o novo Superintendente Regional da Polícia Federal no Ceará

Na tarde desta quarta-feira, 28, foi nomeado mais um delegado da Polícia Federal (PF). José Antônio Simões de Oliveira Franco é o novo Superintendente Regional da Polícia Federal no Ceará. A função era ocupada anteriormente pelo delegado federal Rodrigo Carneiro Gomes.

Franco Simões tem 43 anos e nasceu na cidade de Assis, em São Paulo. É bacharel em Direito pela Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha de Marília/SP. Possui pós-graduação em Liderança e Desenvolvimento de Equipes, Direitos Humanos e Cidadania, Segurança Pública, Gestão Pública e Psicologia Positiva.

Trabalha na Polícia Federal desde 2007, exercendo diversas funções, entre elas, delegado regional executivo nas Superintendências Regionais de Rondônia, Rio Grande do Norte e Ceará e chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes no Mato Grosso do Sul.

Ocupou também o cargo de superintendente regional da PF no Piauí de abril de 2022 a fevereiro de 2024.

A cerimônia de posse, em data a ser divulgada, contará com a presença do diretor-geral da PF, Andrei Augusto Passos Rodrigues, além de servidores, autoridades civis e militares.