Cheia de rio corta via que liga Tarrafas a municípios vizinhos

Foto: Arquivo Pessoal/ Germá Martins As vias estão bloqueadas por conta da forte chuvas que atingiu a cidade de Tarrafas

As fortes chuvas registradas em Tarrafas, a 440 km de Fortaleza, cortaram as passagens molhadas que ligam o município às cidades vizinhas de Assaré e Cariús, intransitáveis. A informação é do jornalista Amaury Alencar.

O acumulado de 105mm de chuva deixou os moradores ilhados e a estrada coberta de água, o que dificulta a trafegabilidade. Segundo o professor Germá Martins, que é morador da cidade, a precipitação registrada de domingo para segunda-feira colaboraou para o aumento das águas dos rios que abastecem a região.

“Os riachos e os rios encheram, e as duas CEs ficaram intransitáveis por conta das cheias porque não tem uma ponte, apenas passagem molhada. O trecho que passa pelo riacho — que dá acesso a Assaré — carros grandes já passam, mas carros de passeio ainda não passam. Nós ficamos ilhados das 10h30min até agora às 17 horas”, relatou.

Rio Bastiões, CE 375 acesso a cidade de Cariús Crédito: Arquivo Pessoal/ Germá Martins Riacho da Cajazeiras, que liga Tarrafas a Assaré Crédito: Arquivo Pessoal/ Germá Martins



O professor disse ainda que no caso do rio Bastiões, que liga Tarrafas a Cariús, ainda segue intransitável. “A população está esperando a água baixar para voltar à vida normal. As pessoas tiveram que tirar seus animais para que eles não morressem, é muita água, é preocupante”, contou.

Ele diz ainda que todos os anos na quadra chuvosa — principalmente entre abril e maio — a cidade fica nessa situação. “Se chover acima de 100 mm a gente fica ilhado, mesmo tendo o asfalto, mas por não haver estrutura, todos os anos isso acontece”, disse.

O POVO demandou a Superintendência de Obras Públicas (SOP), que respondeu que por meio do 10º Distrito Operacional do Crato, informando que vai enviar técnicos aos trechos afetados para avaliarem as condições da rodovia, para a instalação da sinalização e tomada das providências cabíveis.

"A SOP reforça o alerta para que os condutores evitem travessias em pontos que registram alagamento, que respeitem a sinalização e busquem rotas alternativas", dizia a nota.

O POVO demandou a Prefeitura Municipal de de Tarrafas para obter informações e aguarda respostas.

O POVO também procurou a Defesa Civil do Ceará para saber se houve acionamento. O capitão André Sousa informou que a partir disso, vão entrar em contato e logo que se tome conhecimento, o envio da equipe para prestar auxílio a comunidade será planejado.