Marca argentina de alfajor escolhe Fortaleza para 1ª loja do País e planeja mais 18

Foto: Maria Luiza/Cachafaz/Divulgação Fachada da primeira unidade da Cachafaz no Brasil, em Fortaleza

A marca argentina de alfajor Cachafaz escolheu Fortaleza para abrir a primeira loja da empresa no Brasil.

A inauguração da unidade será nesta terça-feira, 5 de março, às 16 horas, no shopping Iguatemi Bosque, que fica na avenida Washington Soares, 85, no bairro Edson Queiroz.

No centro de compras, a Cachafaz ficará no piso inferior - L1, próxima à Macavi Conceito.

Para os planos no País, a marca confirma que pretende abrir 15 lojas ainda neste ano, em diferentes regiões.

Ao todo, no mapa da Cachafaz, são 19 unidades no planejamento, sendo mais três ainda no Ceará confirmadas e uma em negociação. (Veja planos de abrir no Ceará e no Brasil nas listas ao fim da matéria)

Na unidade do Iguatemi Bosque, além dos alfajores, haverá produtos premium de chocolates, doces de leite e biscoitos, trazendo a confeitaria argentina para o Ceará. Terá, ainda, uma linha de chocolates finos.

Coube a Maurício Queiroz a responsabilidade do projeto arquitetônico da nova loja Cachafaz.

O que é a Cachafaz

A Cachafaz nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 2001, fundada por três irmãos que decidiram abrir uma empresa familiar, inicialmente dedicada à venda do popular doce argentino.

O alfajor tradicional da Cachafaz é reconhecido por seu formato redondo, composto por dois biscoitos macios recheados com doce de leite e cobertos por uma camada de chocolate meio amargo.

Mas, além deste, oferece outros sabores, incluindo cobertura de chocolate branco e o maisena com coco ralado e mousse de chocolate.

Onde estão previstas as lojas da Cachafaz no Ceará

Iguatemi Bosque, em Fortaleza Terrazo Shopping, no Eusébio, em Fortaleza

Beach Park, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza

Shopping RioMar Fortaleza, em Fortaleza

Shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza (ainda não confirmada, mas no planejamento)

Onde são planejadas as lojas da Cachafaz no Brasil

Porto Alegre

Continente Shopping, em São José (SC)

Balneário Shopping, em Balneário Camboriú (SC)

Neumarkt Shopping, em Blumenau (SC)

Garten Shopping, Joinville (SC)

Curitiba

Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande (MS)

Salvador

Aracaju

Maceió

Recife

Bosque Grão Pará, em Belém Midway Mall, em Natal Natal Shopping, em Natal

