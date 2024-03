Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens ganhará nova sede

Foto: Divulgação / Governo do Ceará Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens terá nova sede

O Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, a 522 km de Fortaleza, ganhará nova sede. As instalações serão utilizadas para abrigar os fósseis que foram incorporados recentemente, como o Ubirajara Jubatus e outros repatriados. O investimento realizado pelo Governo do Ceará está orçado em 4 milhoes de euros (cerca de R$ 21,6 milhões).

"O Museu de Paleontologia do Cariri é um museu científico, ou seja, ele tanto tem a parte de mostra para a população, para que conheça nossa história por meio dos fósseis, como também existe uma atividade que está intimamente ligada à pesquisa dos fósseis que ali estão e a prospecção de outros que possam ser incorporados ao acervo”, afirmou a secretária de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, Sandra Monteiro, em entrevista nesta quinta-feira, 14, à rádio O POVO CBN Cariri.

A titular destacou que a ideia é melhorar os laboratórios com a aquisição de equipamentos de ponta, como telas e scanners, além de fortalecer a pesquisa e deixar o espaço mais atrativo para a população, sobretudo crianças e adolescentes que visitam o espaço.

“A expansão do museu também se dá de uma maneira física, [de forma] que possa abrigar desde espaços de convivência, onde as pessoas possam chegar e serem direcionadas para as atividades, como também visualizarem os fósseis”, explicou a secretária.

A nova estrutura será construída nas proximidades do atual museu, no Centro de Santana do Cariri. O projeto arquitetônico está sendo estudado pelo Governo do Ceará. Os recursos, conforme a secretária Sandra Monteiro, estão previstos para serem obtidos até o final de 2024.