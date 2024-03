As forças israelenses, usando tanques e escavadeiras, invadiram o Hospital Al-Shifa, no norte de Gaza, ontem. Israel sustenta que altos integrantes do Hamas se reagruparam nas instalações médicas, desencadeando uma batalha de horas que ambos os lados informaram ter resultado em baixas.

No início da operação, o principal porta-voz dos militares israelenses, o contra-almirante Daniel Hagari, disse em vídeo que as tropas estavam operando em "áreas limitadas" do complexo hospitalar. Mais de 12 horas depois, o braço militar do Hamas, as brigadas Al-Qassam, afirmou que suas forças estavam "envolvidas em confrontos ferozes com forças inimigas" perto do hospital.

Os militares israelenses relataram que os combatentes do Hamas atiraram contra seus soldados de dentro do complexo e os soldados responderam ao fogo. O Ministério da Saúde de Gaza sustentou que as forças israelenses lançaram mísseis e dispararam contra salas de cirurgia. Os detalhes dos combates não puderam ser verificados de forma independente.

O Exército israelense disse que lançou o ataque com base em novas informações de que autoridades do Hamas operavam no hospital, quatro meses depois que as forças israelenses invadiram o complexo e encontraram um túnel que, segundo eles, o grupo armado usou para esconder operações militares. Durante a operação de ontem, Israel afirmou que suas forças mataram 20 combatentes. Entre os mortos, estava um alto funcionário do Hamas que identificou como Faiq Mabhouh. O grupo não confirmou a morte.

Ainda ontem, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, informou que o vice-comandante da ala militar do Hamas, Marwan Issa, foi morto num ataque israelense na semana passada no centro de Gaza. Segundo Israel, Issa desempenhou um papel central nas operações militares diárias do Hamas e no ataque de 7 de outubro. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)