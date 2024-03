Foto: Reprodução/Instagram @eliana Cearense, pai da apresentadora Eliana, morre aos 92 anos

O cearense José Bezerra, pai da apresentadora Eliana, faleceu aos 92 anos nesta terça-feira, 19. Ele morava com a artista desde 2023, quando começou a enfrentar problemas de saúde.

Bezerra chegou a ser internado no ano passado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, não aguentou o tratamento, segundo a informação confirmada pela equipe de Eliana à coluna do Leo Dias.

Leia também | Morre Pedro Herz, dono da Livraria Cultura, aos 83 anos



A causa da morte não foi divulgada até o fechamento dessa matéria.

Eliana se pronuncia nas redes sociais

Por meio de uma publicação no Instagram, a apresentadora lamentou a perda. “Pai, obrigada por seus ensinamentos, foram muitos. O senhor nem imagina”, escreveu.

“Vou sentir falta do seu lindo sorriso, dos seus beijos, do seu carinho, da sua presença aqui em casa e em nossas vidas, mas compreendo que o senhor estava cansado, podia ver em seus olhos. Agradeço a Deus a oportunidade de cuidar de você até o último instante”, continuou na legenda.



Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp