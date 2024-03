STJD concede efeito suspensivo e Sport voltará a ter público após punição por atentado

Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife Torcida do Sport no jogo Sport x Fortaleza, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Brasil 2024

Nesta quarta-feira, 20, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu o pedido do Sport e concedeu efeito suspensivo para o clube voltar a ter público nos estádios após a punição pelo atentado de torcedores contra a delegação do Fortaleza, no último dia 22 de fevereiro, em Pernambuco. A medida vale até o julgamento do caso no Pleno do Tribunal.

No dia 12 deste mês, em julgamento na 2ª Comissão Disciplinar, o Rubro-Negro foi punido com oito jogos de portões fechados como mandante (e sem carga de ingressos como visitante) e multa de R$ 80 mil. Após a liberação do acórdão do processo, o departamento jurídico do clube da Ilha do Retiro entrou com pedido de efeito suspensivo e teve resposta positiva.

Felipe Bevilacqua, vice-presidente do STJD e relator do processo, foi quem deferiu o pedido. A decisão já foi comunicada para Sport, Fortaleza, Federações Cearense e Pernambucana de Futebol e Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A punição era válida para competições chanceladas pela entidade nacional.

Após a decisão da 2ª Comissão Disciplinar, o Sport havia tratado a punição como "descabida e injusta" — a contrariedade foi reforçada pelo presidente Yuri Romão. Por outro lado, a Federação Cearense de Futebol (FCF) informara que recorreria ao STJD para pedir a exclusão do Rubro-Negro da Copa do Nordeste.

O atentado contra a delegação do Leão do Pici, no trajeto entre a Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e o hotel no Recife deixou seis jogadores feridos: o goleiro João Ricardo, o lateral-direito Dudu, os zagueiros Brítez e Titi, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar e o volante Lucas Sasha. O CEO da SAF do Tricolor, Marcelo Paz, revelou que foram identificadas mais de 1.200 lesões corporais nos atletas após o ataque ao ônibus com explosivos e pedras.

Atentado ao Fortaleza: quatro suspeitos presos

Na sexta-feira passada, 15, a Polícia Civil de Pernambuco cumpriu sete mandados de prisão e outros sete de busca e apreensão de suspeitos pela realização do atentado, na Operação Hooligans. Naquele dia, três foram presos. Na terça, 19, mais uma pessoa foi detida. Este homem seria responsável pela confecção das bombas caseiras.

Veja o ofício do STJD:

"De ordem do Auditor, Dr. Felipe Bevilacqua de Souza, deste Superior Tribunal de Justiça, referente ao processo nº 066/2024 (026/2024 - 2ªCD) – Recurso Voluntário - Recorrente: Sport Club do Recife - Recorrido: Segunda Comissão Disciplinar - Terceiro interessados: Federação de Futebol do Estado do Ceará e Fortaleza EC, informo que, através de despacho, foi DEFERIDO o efeito suspensivo vindicado pelo clube."

*Atualizada às 19h43min