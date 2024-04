Azul inicia frequência de voos semanais para Quixadá; veja horários e preço

Foto: Azul Linhas Aéreas/Arquivo Azul anuncia ligação regional entre Fortaleza e Quixadá, no Sertão Central

A Azul Linhas Aéreas iniciou nesta terça-feira, 2, as vendas da nova frequência Fortaleza-Quixadá. Essa será a primeira operação comercial do aeroporto quixadaense, localizado no Sertão Central.

Os voos iniciam no dia 8 de julho. Serão duas frequências semanais. A empresa não divulgou preços para o trecho, mas O POVO simulou a compram da ida nesta terça-feira, 2, e o valor ficou em R$ 363,83.

Os dias em que os voos serão operados foram confirmados pela companhia aérea: Às segundas e quintas-feiras, saindo às 13h15min de Fortaleza e pousando em Quixadá às 14h05min. Já o retorno acontece às 14h30min, com chegada às 15h20min na capital cearense.

A rota será operada pela Azul Conecta, com aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove passageiros.

O gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, Vitor Silva, destaca que Quixadá é uma região com grande potencial para o ecoturismo e estamos contribuindo com o desenvolvimento econômico e social da cidade que, por meio da ligação com Fortaleza e Recife (PE), terá uma boa conectividade com diversos outros destinos no Brasil e exterior".

"É mais um passo da Azul Conecta e a Azul com o objetivo de conectar cada vez mais regiões do Brasil”, comemora o executivo.

Azul fortalece aviação regional no Ceará com o anúncio de novas frequências Crédito: Azul Linhas Aéreas/Arquivo

Ainda de acordo com a companhia, além do foco no deslocamento de moradores da região à Capital de maneira facilitada, o turismo também é um dos focos.

A Azul destaca as belezas naturais das formações rochosas, como a Pedra da Galinha Choca, o ecoturismo crescente, com a Serra do Estevão - uma cadeia montanhosa com belas paisagens. As festas tradicionais da região também são destacadas, como o Carnaval e o Quixadá Junino.

As vendas para esta nova rota já estão disponíveis no site da Azul, na Central de Vendas ou por meio das agências de viagens parceiras.

Veja o quadro de horários dos voos entre Quixadá e Fortaleza

Segundas e quintas-feiras

Saída Fortaleza: 13h15min

Chegada Quixadá: 14h05min

Saída Quixadá: 14h30min

Chegada Fortaleza: 15h20min

Fonte: Azul

Dicas de como usar o cartão de crédito com moderação e controle