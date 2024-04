O peso histórico do título estadual do Ceará

Foto: FCO FONTENELE Jogadores do Ceará comemoram título do Campeonato Cearense de 2024

Nos últimos anos, um debate corriqueiro ganhou força no futebol brasileiro: os campeonatos estaduais ainda possuem relevância? O Clássico-Rei do último final de semana, que decidiu o Cearense desta temporada, deixou claro que sim.

Desta vez, a alegria ficou do lado alvinegro do estado. E de forma muito merecida. Desde o início do ano, o Ceará colocou o título do Campeonato Cearense como principal objetivo antes da Série B e, em todos os Clássicos-Rei contra o Fortaleza, conseguiu se sobressair, mesmo com um investimento muito menor e um elenco sem a mesma capacidade técnica que o rival. Dentro de campo, nada disso importou.

O peso dessa edição do torneio também era gigante. O Fortaleza lutava por um inédito hexacampeonato, enquanto o Ceará lutava pela honra da sua história. Afinal, o clube estampa com orgulho em seu escudo as cinco estrelas em alusão ao penta conquistado entre 1914 e 1918. Se o Leão vencesse o sexto título, certamente haveria um impacto institucional no Vovô. Como enaltecer algo que seu rival tem a mais?

Ironicamente, como os "deuses" do universo do futebol adoram, o título foi decidido em um contexto carregado de drama, emoção e reviravoltas. Nos pênaltis. Muitos alvinegros sequer viram a última batida, defendida por Richard e que garantiu a taça ao Ceará. Ajoelhados e de olhos fechados, comemoraram após o som aliviante extravasado pelos corajosos que assistiram.

É o tipo de título que ficará eternizado.