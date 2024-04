Concurso da Seplag terá 52 vagas de nível superior, anuncia Elmano

Foto: Roven Rosa/Agência Brasil CERTAME da Seplag prevê vagas de nível superior

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta quarta-feira, 17, o concurso para a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).

Ao todo, serão 52 vagas de nível superior, sendo 30 para analista de gestão pública e 22 para analista de planejamento e orçamento. Já o edital será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje.

Por meio da live semanal, Elmano afirmou que os detalhes da seleção estarão no Portal de Concursos Públicos do Governo do Ceará.

Além disso, um concurso para a pasta não é realizado desde 2006. "Os servidores atuais estão perto de se aposentar e é muito importante que entrem novas pessoas para pegar experiência e colaborar com o planejamento do Estado", afirmou o governador.

