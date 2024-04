Eletrobras no Ceará: Elmano quer fornecedores locais para linhas de transmissão

Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará IVAN MONTEIRO e Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que iniciou conversas para que cearenses sejam fornecedores de equipamentos da Eletrobras na construção de parte dos 1.191 quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica que vão percorrer o Estado e serão construídos pela empresa.

Ele recebeu Ivan Monteiro, presidente da companhia, na tarde de ontem. Juntamente com secretários, debateu os investimentos nos municípios cearenses, com a oportunidade de negócios para as empresas do Estado.

"Estamos conversando sobre a possibilidade de que o material usado nessa obra seja de empresas do Estado do Ceará. É um diálogo que estamos começando", afirmou Elmano, em vídeo após a reunião.

No leilão federal realizado dia 28 do mês passado, a companhia arrematou três lotes e vai investir R$ 2,6 bilhões na construção de novas linhas com foco em energias renováveis. e projeta a geração de 4,1 mil empregos no Estado.

Impactos e garantias

A reunião entre o governador e o presidente da Eletrobras mirou nos impactos econômicos e sociais, segundo divulgou o governo após o encontro. Para Elmano, é essencial assegurar uma infraestrutura robusta de transmissão de energia para atrair novas empresas.

“A Eletrobras se compromete com o investimento de R$ 2,6 bilhões e tem plena consciência da sua responsabilidade no crescimento da infraestrutura que, como bem frisou o governador, atrairá várias empresas para o Nordeste, em especial para o Ceará”, declarou Monteiro, no mesmo vídeo publicado por Elmano.

Monteiro ainda afirmou que “não faltarão investimentos em bons projetos como esse que foi identificado aqui”.

Renováveis e hidrogênio verde

Principal estratégia do Estado do Ceará para o desenvolvimento industrial, o hidrogênio verde deve ser beneficiado com a construção das novas linhas de transmissão, segundo observou o governador.

O hub projetado para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém surge como oportunidade para os futuros parques eólicos e fotovoltaicos que devem fazer uso das linhas de transmissão.

Nas contas do governo, a partir dos dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), "dos projetos eólicos e solares no Ceará, com projeção de entrada em operação até 2026, que totalizam 1,8 GW, pode-se concluir que atualmente apenas 9,5% dos projetos outorgados no Ceará já possuem mercado."

Os projetos da Eletrobras no Ceará

A construção das linhas de transmissão no Ceará acontece via a Eletronorte, subsidiária que arrematou os três lotes do leilão de 28 de março, investindo um total de R$ 579 milhões em lances.

Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Alagoas também serão contempladas pelo empreendimento. Confira os detalhes abaixo:

Lote 1:



R$ 162,3 milhões na concessão



Municípios cearenses beneficiados: Quixadá, Crateús, Ibiapina e Tianguá municípios do Piauí também serão beneficiados)



Serão 538 km de extensão de linhas de transmissão energética



Início de operação previsto para meados de 2029 e investimento de R$ 1,7 bilhão

Lote 3:



R$ 114,9 milhões na concessão



Municípios cearenses beneficiados: Morada Nova, Banabuiú, Pacatuba, Russas, Quixadá, São Gonçalo do Amarante e Fortaleza



Serão 337 km de extensão de linhas de transmissão energética



Início de operação previsto para meados de 2029 e investimento de R$ 983 milhões

Lote 5:



R$ 302 milhões na concessão



Municípios cearenses beneficiados: Abaiara, Milagres e Crato (municípios de Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia e Alagoas também serão beneficiados)



Serão 1.116 km de extensão de linhas



Início de operação previsto para o fim de 2029 e investimento de R$ 2,64 bilhões

