Fortaleza terá auxílio ao cidadão na reta final da declaração do Imposto de Renda

Os contribuintes em Fortaleza vão contar com auxílio presencial para declarar o Imposto de Renda 2024 nesta reta final de envios das informações à Receita Federal.

É que a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon) e o Sindicato das Empresas Contábeis (Sescap) realizam a campanha Declare Certo 2024 com orientações do IRPF, no shopping Iguatemi Bosque, nesta quinta-feira, 25, Dia do Profissional Contábil.

Na capital cearense, o evento é realizado pelo Sescap, das 10h às 22h, na praça da primeira etapa, em frente à loja da Vivo e da CVC do centro de compras.

Os cidadãos poderão tirar dúvidas sobre o preenchimento da declaração presencialmente neste dia.

Mas, a partir de sexta-feira, 26 de abril, a entidade recebe as dúvidas por telefone, que serão esclarecidas em contato com o contribuinte, até o dia 2 de maio, na próxima quinta-feira, ou pelo contato (85) 3273.2255 ou pelo Whatsapp (85) 9 9635.6633. As dúvidas serão encaminhadas e o contador fará contato de volta.

No País, a campanha usa o mote "Contador, o maestro da tributação: Declare com quem entende", e realiza o Dia D de Atendimento em 25 de abril.

Assim, participam nacionalmente os 40 Sescaps, Sescons e Sinescontábil, que promoverão ações coordenadas para solucionar dúvidas sobre o IR.

Vale lembrar que o prazo final para envio da declaração em 2024 é no dia 30 de maio.

E são obrigados a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 30.639,90 em 2023.

O valor anterior era de R$ 28.559,70. Também devem realizar a declaração aqueles que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte acima de R$ 40.000 durante o ano, entre outras obrigações.

