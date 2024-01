O que se sabe sobre as novas regras do Imposto de Renda em 2024

O Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) conta com algumas mudanças neste 2024. O detalhamento das regras só será divulgado mais à frente pela Receita Federal do Brasil (RFB). A principal alteração, até agora, é relacionada à tabela progressiva, definida pela Lei Nº 14.663/2023, que ampliou a faixa de isenção para o pagamento do tributo.

Estão dispensados, agora, os contribuintes com renda mensal até R$ 2.112 (antes, R$ 1.903,98), se não houver outras obrigações a declarar. O valor pode ser estendido para R$ 2.640 caso opte-se pela dedução automática de R$ 528 na fonte, correspondente a 25% do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela progressiva mensal.

No entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta terça-feira, 23, que a faixa de isenção deverá ser alterada novamente. A ideia é que as pessoas que recebam até dois salários mínimos - atualizado em 2024 para R$ 1.412 - fiquem isentas. Assim, a isenção seria equivalente a R$ 2.824.





Alterações que já foram anunciadas pelo Fisco

No entanto, as alterações atuais não incluem as alíquotas, que permanecem com variação percentual semelhante aos últimos anos, entre 7,5% a 27,5%. Já o preço descontado em cada uma dessas taxas foi modificado. A partir de 2024, a taxa de 7,5% desconta R$ 158,40; em 15%, R$ 370,40; em 22,5%, R$ 651,73; e em 27,5%, R$ 884,96.

A expectativa da Receita Federal é que mais de 13 milhões de pessoas no País não paguem nada ao Fisco em 2024, mas é cedo para saber quantos cearenses serão beneficiados pela isenção, de acordo com a vice-presidente técnica do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE), Karla Carioca.

Vale lembrar que outras regras ainda poderão ser anunciadas para o IRPF 2024, mas não são esperadas grandes mudanças, segundo a sócia de tributos internacionais e mobilidade global da Grant Thornton, Sabrina Lawder. Os dados detalhados serão disponibilizados via instrução normativa no site da RFB, sem data definida.

Há a perspectiva de que o prazo para a declaração do imposto de renda ocorra entre 15 de março a 31 de maio. Entretanto, a Receita Federal não forneceu nenhuma informação ao ser questionada por esta reportagem, limitando-se a explicar que “as regras do IRPF 2024 ainda não foram anunciadas”.

Prazo para envio da declaração deverá ser mantido





Mudança beneficia baixa renda

O bacharel em ciências contábeis da Universidade de São Paulo (USP), Thiago Bisordi Brogliato, afirmou que estas normativas devem beneficiar a população de baixa renda, que tem menos condições de arcar com o imposto. O aumento do poder de compra e o estímulo ao consumo e à economia foram alguns dos pontos positivos citados.

O contador e diretor da Norral Contabilidade, Davi Vasconcelos, também acredita que as regras atuais de isenção devem facilitar bastante a vida do contribuinte. “O aumento da faixa de isenção beneficia principalmente aquele trabalhador que recebe até dois salários mínimos”, detalhou.

Algo que a especialista Sabrina Lawder concorda: “Considerando se tratar da primeira alteração da tabela progressiva desde 2015, não há como não elogiar a medida”. Já Karla Carioca, do CRC-CE, complementou que já “havia uma expectativa elevada a respeito da atualização da tabela do IRPF há alguns anos”.

Em contrapartida, o Governo Federal deixará de arrecadar parte dos tributos, o que “pode levar a um aumento das alíquotas do imposto de renda para os contribuintes de maior renda ou a cortes de despesas públicas”, relatou Brogliato, que acredita ser “importante avaliar os impactos fiscais para garantir que seja sustentável”.

Dicas para facilitar a declaração do imposto de renda

Os especialistas consultados pelo O POVO informaram, de forma unânime, que é importante separar com antecedência todos os documentos necessários para a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), não deixando para preparar e entregar o documento na última hora.

“A principal recomendação é manter organizada toda a documentação, seja das aquisições, pagamentos e vendas ocorridas durante o ano de 2023, para facilitar no momento da declaração e não correr o risco de esquecer algo ou incluir alguma informação errada”, destacou Karla Carioca, do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará.

Para Davi Vasconcelos, da Norral Investimentos, os contribuintes podem esperar, ainda, um cruzamento de dados mais eficiente. Como exemplo, o contador citou a facilidade da declaração pré-preenchida por meio do login via plataforma Gov.br, que deve permanecer nas regras deste ano.

Quem segue essa dica é a terapeuta holística Simone Souza, de 39 anos. “No meu caso, enviar todas as informações e documentos necessários para o contador não representa dificuldade. É apenas uma questão de separar um tempo para providenciar a documentação solicitada”.

Com uma renda média mensal de R$ 7 mil e um apartamento financiado, Souza nunca fez a declaração do imposto de renda por conta própria, optando pela contratação de um contador para evitar possíveis problemas.

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo A terapeuta holística, Simone Souza, busca se manter em dia com o Fisco. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

“Declaro imposto de renda desde 2020, mas nunca fiz por conta própria. Sempre optei por contratar um contador, pois tenho receio de cometer erros e, além disso, não entendo muito do assunto. Prefiro a segurança e facilidade de contar com um profissional”, explicou.

A terapeuta holística busca se manter em dia com o Fisco, afirmando ter o intuito de construir uma reputação sólida para o futuro crescimento do seu negócio. “Considero isso fundamental, tanto por questões éticas quanto pelo desejo de crescer de forma sustentável; manter as contas em dia é uma obrigação”.

Questionada pela reportagem, a profissional relatou que não são previstas mudanças na sua declaração em 2024.

Como declarar os bens mais comuns no IR

Carros, imóveis e terrenos entram na ficha de “Bens e Direitos”, na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), onde o contribuinte deverá informar o código do referido bem, a descrição, a quantia paga e a data de aquisição.

No caso de veículos, o número do Renavam terá de ser informado junto ao modelo, marca, ano de fabricação e placa, bem como a localização, data e forma de aquisição.

Para as casas, também é preciso constar a localização, Inscrição Municipal (IPTU), data, forma de aquisição, área total do imóvel e eventuais benfeitorias, informadas de modo específico.

Nos financiamentos, a quantia paga até 31 de dezembro precisará ser informada, mas o total da dívida não deve constar na ficha de “Dívidas e Ônus Reais”, já que isso interfere no valor do bem conforme as parcelas são quitadas.

Conforme a sócia de tributos internacionais e mobilidade global na Grant Thornton, Sabrina Lawder, o bem terá que ser declarado por todos os seus proprietários, assim, o valor informado na DIRPF terá que ser “correspondente à parte que cada um tem do imóvel”.

Já a declaração de investimentos é, geralmente, feita em “Bens e Direitos”, mas o código dependerá do tipo de aplicação realizada. Além disso, é preciso detalhar o investimento, com data, valores, quantidade, vencimento, CNPJ da instituição onde foi feito, entre outros.

No caso de ativos de renda variável, os contribuintes que realizaram alienação no referido ano-calendário cuja soma ultrapassou R$ 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto realizaram a declaração de forma obrigatória em 2023.

"Pessoas físicas que investem em ações precisam ficar atentas e começar a separar as informações com as movimentações de compra e venda de ações". O intuito é evitar problemas, já que as movimentações dos ativos têm regras distintas, detalhou o contador Davi Vasconcelos, da Norral Investimentos.

Bom não esquecer>> As regras para 2024 ainda não foram divulgadas. Esse conteúdo terá atualizações.

“Em caso de dúvidas, o contribuinte deve procurar seu contador para esclarecimentos ou, até mesmo, elaboração da declaração”, pontuou a vice-presidente técnica do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, Karla Carioca.