Número de turistas internacionais cresceu 14,8% no Brasil; veja

Foto: AURÉLIO ALVES A maior parte dos turistas internacionais do Brasil veio da Argentina

O Brasil recebeu 335.652 turistas internacionais no mês de maio de 2024. O número é 14,8% maior do que o registrado em igual mês do ano anterior.

De acordo com o Ministério do Turismo (MTur), em parceria com a Embratur e a Polícia Federal, no acumulado do ano, o País recebeu 3,2 milhões de estrangeiros, o que representa aumento de 8,6% em relação ao mesmo período em 2023 (3 milhões).

No ano, a maior parte dos turistas internacionais veio da Argentina (1,1 milhão), dos Estados Unidos (298 mil) e do Chile (294 mil). Juntos, visitantes dos três países formam quase metade dos estrangeiros que visitaram o Brasil.

Leia mais Governo do Ceará e Embratur planejam aumento de voos internacionais em Fortaleza

Sobre o assunto Governo do Ceará e Embratur planejam aumento de voos internacionais em Fortaleza

Celso Sabino, ministro do turismo, destaca a importância que o incremento do turismo tem para a economia brasileira ao impulsionar setores como o de hotelaria, de gastronomia e de transporte.

"Com esses números promissores, o Brasil reforça a imagem de estar no topo da lista de destinos mais desejados na América Latina. E a expectativa é que o setor continue a crescer nos próximos meses, principalmente com a realização de eventos importantes, como a reunião do G20 e o Rock in Rio. Uma movimentação turística que impacta no desenvolvimento econômico e na geração de empregos no país", ressaltou.

Turismo no Ceará

No Estado, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice do volume da atividade turística cresceu 6,8 % em abril de 2024.

Tal aumento foi o maior registrado no Brasil. Os outros estados que tiveram destaque foram: Goiás (5,7%), Minas Gerais (4,9%) e Distrito Federal (4,4%).

Ações do Governo para impulsionar o turismo

Segundo o governo federal, dentre as ações pata ajudar o Brasil a se tornar um destino mais procurado por estrangeiros, estão a melhoria na infraestrutura turística, a ampliação da conectividade aérea e a realização de campanhas promocionais em potentes mercados turísticos.

No primeiro trimestre de 2024 foram investidos cerca de R$ 34 milhões em diversos estados e municípios do país. O maior investimento foi para o Nordeste, com R$ 25 milhões, seguido pela região Sul (R$ 4 milhões, Sudeste e Norte (R$ 2 milhões) e Centro-Oeste (R$ 673 mil).

Além disso, O Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI), que possui o objetivo de ampliar o número de voos com destino para o Brasil por meio de parcerias público-privadas com companhias aéreas, em sua primeira rodada, já ocasionou um aumento na oferta de 70 mil assentos em voos internacionais para o País.

De acordo com nota oficial, o programa deve gerar um crescimento de 21 mil visitantes, ocasionando uma receita de aproximadamente US$ 25 milhões.



A importância da reserva de oportunidade

Mais notícias de Economia