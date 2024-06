Reunião do G20 em Fortaleza traz benefícios diretos para o Ceará

Foto: FÁBIO LIMA GT acontece no Centro de Eventos do Ceará

O Ceará recebe, a partir de hoje, 10, a reunião do Grupo Técnico (GT) de Arquitetura Financeira Internacional do G20 - o grupo composto pelas 20 maiores economias do mundo. O evento, sediado no Centro de Eventos do Ceará e na Universidade de Fortaleza, traz benefícios diretos ao Estado, segundo aponta a secretária estadual Roseane Medeiros (Assuntos Internacionais).

"Entre os benefícios é ter visibilidade internacional, que impulsiona turismo e traz atenção para o nosso Estado. Por si só isso seria um benefício direto. No longo prazo, vamos ter a oportunidade de levar as pautas de interesse do nosso País", afirmou ao O POVO.

Roseane observa que o G20 "corresponde ao grupo dos 19 países mais desenvolvidos, além da União Europeia, União Africana e alguns países que são convidados permanentes e outros que são convidados de quem preside o G20 (no caso deste ano, o Brasil)."

Com isso, sugere, o Ceará terá líderes e tomadores de decisões de dezenas de países de todos os continentes conhecendo o Estado. Visibilidade que ela espera que gere resultados no turismo e, consequentemente, em negócios.

Sobre os interesses brasileiros no GT que começa hoje na capital cearense, todos também fazem parte dos objetivos já declarados pelo governador Elmano de Freitas (PT) em outros momentos e foram enumerados por Roseane: "Combate à pobreza, o desenvolvimento econômico, ambiental e inclusivo e também a mudança da governança global."

O início da reunião do Grupo de Trabalho de Arquitetura Financeira Internacional do G20 está prevista para às 9h de hoje, com participação da embaixadora Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Internacionais da Fazenda e coordenadora da Trilha de Finanças.

Segundo Governo do Estado, o governador Elmano e o subsecretário de Finanças Internacionais e Cooperação Econômica do Ministério da Fazenda, Antonio Freitas, também estarão presentes na abertura dos trabalhos. O evento ainda tem programação amanhã, 11, e quarta, 12.

Mais notícias de Economia

Serviço

O quê? Reunião do Grupo Técnico de Arquitetura Financeira Internacional do G20

Data: de 10 a 12 de junho

Local: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz - Fortaleza - CE)

Informações:

www.g20.org/pt-br