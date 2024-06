INSS atende população em praça do bairro Jacarecanga neste sábado

Foto: JÚLIO CAESAR Unidade de atendimento do INSS no centro de Fortaleza (Foto: Júlio Caesar / O Povo)

Prevmóvel, unidade móvel da Previdência Social, ofertará serviços à população de Fortaleza neste sábado, 29 de junho. A ação acontece na Praça Gustavo Barroso, no bairro Jacarecanga das 8 horas às 13 horas.

A oportunidade leva atendimento previdenciário às ruas, com a presença de servidores que além de prestarem orientações sobre benefícios, informarão sobre cadastros, consulta de extratos e andamento de pedidos.

Na ocasião, também haverá avaliações sociais do Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência, com a convocação de pelo menos 15 segurados cujo agendamento será antecipado.

Lançado neste mês de junho em Fortaleza, o Prevmóvel é uma alternativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para facilitar o acesso da população em localidades ou bairros que não têm Agência da Previdência Social.

A Capital é a primeira cidade da região Nordeste inserida neste projeto nacional.

As atividades deste sábado fazem parte da edição “Meu bairro, nossa Câmara”, promovido pela Câmara Municipal de Fortaleza.

Além dessa ação, o INSS, em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza, integra um Acordo de Cooperação Técnica (ACT), que possibilita atendimento previdenciário na Central da Cidadania, de segunda a sexta-feira, na sede da Câmara Municipal.

Prevmóvel em Fortaleza

Quando: sábado, 29 de junho

Horário: 8h às 13h

Onde: Praça Gustavo Barroso - Jacarecanga







