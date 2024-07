Ceará terá 56 voos extras da Latam; veja destinos

Foto: FCO FONTENELE A Latam projeta, ainda, crescer até 10% na sua operação doméstica no Brasil em 2024

A Latam Airlines Brasil vai operar 56 voos extras no Ceará para a alta temporada, no início de 2025.

Além disso, dois novos trechos diretos estarão disponíveis: Fortaleza-Belo Horizonte/Confins e Fortaleza-Vitória. Estes terão início no dia 16 de dezembro e dia 1º de janeiro, respectivamente, com operação prevista até o começo de fevereiro de 2025.

Os novos trajetos serão incorporados à malha aérea da companhia e fazem parte de um movimento de reforço da operação na capital cearense no período, para atender a demanda de verão.

Assim, a rota Fortaleza-Belo Horizonte/Confins terá 1 operação diária, com 3 horas de duração. Já a rota Fortaleza-Vitória terá também 1 operação diária, no entanto, os voos possuem 1h45 de duração.

Ambos serão operados com aeronaves da família A320, com capacidade para até 174 passageiros. As passagens estarão à venda nas próximas semanas no site da companhia ou nos demais canais oficiais.

De acordo com Aline Mafra, diretora de vendas e marketing da Latam Brasil, a Capital tem se destacado como um hub regional de voos da empresa no Nordeste.

Isso porque porque o Aeroporto de Fortaleza, com localização estratégica e infraestrutura moderna, tem se tornado um ponto de conexão para os turistas.

"Expandir a oferta de voos na alta temporada de janeiro é uma forma de aproveitar o potencial turístico do estado, além de aumentar a conectividade de passageiros de outras capitais que buscam viajar para Miami a partir de Fortaleza nas férias."

Confira quais são os voos extras semanais

Além dos novos trechos, a Latam vai aumentar a frequência de seis rotas regulares, somando um total de 56 voos extras semanais. São elas:

Belém

Manaus

Recife

Salvador

Juazeiro do Norte

Jericoacoara

São Paulo/Congonhas

O objetivo é aumentar o ingresso de turistas de todo o Brasil ao Ceará em janeiro de 2025, com expectativa de transportar 92 mil passageiros a mais no período.

No percurso Juazeiro do Norte-São Paulo/Guarulhos, o aumento será de 7 para 10 voos semanais, a partir de agosto.

No mesmo caminho, haverá um incremento ainda no trajeto de Jericoacoara-São Paulo/Guarulhos, passando de 7 para 10 voos por semana a partir de novembro.

"Sabemos do potencial que o Ceará tem para encantar os visitantes, especialmente aqueles que buscam umas férias inesquecíveis. Mais turistas desembarcando e aproveitando nossa diversidade de atrativos significa mais benefícios para a cadeia produtiva do turismo", complementa Yrwana Albuquerque, secretária do Turismo do Ceará.



Latam projeta crescer até 10% na sua operação doméstica no Brasil em 2024



Em 2024, a Latam prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento de 8% a 10% na sua operação doméstica no Brasil, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no País mais de 3 milhões de assentos da companhia no ano.

Somente em 2023, quando transportou 33 milhões de passageiros domésticos no Brasil, a empresa aérea viu crescer em 8% a sua operação em todo o território nacional, na comparação com 2022.

O avanço se deu porque, no último ano, 15 dos 17 novos aviões recebidos direto de fábrica pelo grupo foram direcionados para a sua operação brasileira.

Na operação internacional, a Latam também liderou o mercado brasileiro em março de 2024, com participação de 24%, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Além disso, atualmente, é a empresa aérea que mais transporta turistas ao Brasil, com voos próprios a partir de 90 aeroportos no exterior. Em novembro de 2023, vale lembrar, a Latam e a Embratur assinaram um acordo de cooperação técnica para promover o País internacionalmente.

