Morre o empresário Valdelírio Soares, aos 65 anos

Foto: Acervo pessoal EMPRESÁRIO Valdelírio Soares

O empresário cearense Valdelírio Soares faleceu nesta quarta-feira, 3, aos 65 anos. O velório do empresário vai acontecer nesta quinta-feira, 4, às 14 horas. Já na sexta-feira, 5, estão marcados uma missa e um cortejo às 8h e 9 horas, respectivamente, com o sepultamento previsto para acontecer às 10 horas do mesmo dia.

Apreciador de vinhos, o empresário já foi colunista do O POVO, escrevendo sobre vinhos, trabalho que inspirou o empresário a conhecer a região Toscana italiana. Ele chegou a fundar uma associação de sommelier no Ceará.

Se dividindo na rota Florença - Fortaleza, o empresário vendeu para uma multinacional francesa a sua empresa ,que fabricava estabilizadores de energia, e passou a se dedicar ao vinho. Ele também criou uma operadora de turismo para vender pacotes para a Toscana.

Para as Páginas Azuis do O POVO, o ex-colunista da casa falou ao jornalista Jocélio Leal, em fevereiro de 2015, sobre a paixão que tinha pela Toscana, onde foi realizada a entrevista. “O que eu estou fazendo aqui não é fugir, é viver numa experiência que eu me permiti vivê-la, de construir, de aprender", disse Valdelírio a época.

Em uma homenagem ao amigo, o jornalista Jocélio Leal, diretor de jornalismo das rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, falou sobre a importância de Valdelírio. “Em um mundo de superfícies, Valdelírio merece ter sua história contada pelo que ele representa de profundidade”, disse.

Em uma de suas últimas colunas, o empresário falou sobre os problemas enfrentados pelo Brasil na pandemia de Covid-19, em meio ao que ele classificou como uma onda de "populismo". “As decisões dessas pessoas influenciam definitivamente as nossas vidas e até as nossas mortes. Por que improvisamos?”, escreveu.

Velório

Funenária Ethernus (sala master)

Rua Padre Valdevino, 1688 - Aldeota

Velório: quinta-feira, 4, 14 horas

Missa: sexta-feira, 5, 8 horas

Cortejo: sexta-feira, 5, 9 horas

Sepultamento: sexta-feira, 5, às 10 horas no Cemitério Parque da Paz