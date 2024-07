Montagem da estátua da Beata Benigna, em Santana do Cariri, é finalizada

Foto: Reprodução/ Instagram Elmano de Freitas Estátua da Beata Benigna, em Santana do Cariri, é finalizada

O monumento em homenagem à primeira beata do Ceará, Menina Benigna, foi finalizado nesta segunda-feira, 8, conforme anunciado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT). A estátua de 26 metros de altura está localizada em Santana do Cariri, no interior cearense, e agora passa pelos acabamentos finais.

As obras de edificação da estátua foram iniciadas no começo deste ano, de acordo com a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE). Ainda conforme a pasta, as peças que compõem o monumento foram esculpidas por uma equipe de artesãos do município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e transportadas a Santana do Cariri.

Para que a estrutura fosse construída, foram investidos R$ 15 milhões. Além do monumento, o santuário conta com uma capela, memorial sobre a beata, templo para missas campais, trilha pavimentada de cerca de 600 metros, conhecido como Caminhos do Martírio, área de estacionamento, vias laterais e jardins arborizados.

“Esse equipamento é resultado de uma série de investimentos para ampliar e qualificar o turismo religioso em todo o Estado. O complexo em Santana do Cariri representa importante avanço no turismo, na economia local, além de proporcionar aos cearenses e pessoas de outras partes do Brasil um espaço para professarem sua fé”, comemora Elmano.

Benigna Cardoso da Silva foi assassinada em 1941, quando tinha apenas 13 anos de idade. O crime ocorreu após uma tentativa de estupro. O título de beata, contudo, só foi concedido a ela pelo Vaticano em 24 de outubro de 2022, 81 anos após a data de sua morte.

Por não ter nenhum registro fotográfico, as representações de Benigna mostram uma menina usando um vermelho de bolinhas brancas e portando um vaso nas mãos. O item é utilizado para fazer menção à história de Benigna, que pegava água no poço quando foi surpreendida pelo assediador, Raul Alves.

A Diocese do Crato deu início ao processo de beatificação de Benigna em 2011. No entanto, o martírio da “heroína da castidade”, como ficou conhecida por seus votos na Igreja Católica, chegou a oito décadas depois de sua morte, em 1941. A cerimônia marcou Benigna como a primeira beata do Ceará.