Beach Park reinaugura brinquedo 'Moreia' e cogita abrir capital no futuro

O parque aquático Beach Park inaugurou o brinquedo “A Volta da Moreia” após investimento de R$ 5 milhões. Em evento de lançamento nesta quarta-feira, 24, os diretores da empresa declararam também que não descartam uma abertura de capital do empreendimento na bolsa de valores no futuro.

O sócio-acionista do Beach Park, Ednilton Soárez, tem olhado para o cenário de abertura de capital no mercado e afirma que a entidade já tem sido procurada por instituições financeiras que fazem provocações neste sentido. “É um projeto mais de médio a longo prazo”, afirma em entrevista ao O POVO.

O executivo explica que a entidade está sempre demandando capital financeiro para crescer, “e uma das maneiras de conseguir capital é com a bolsa de valores, captação de dinheiro de fora”, cita. “A possibilidade de se ter uma abertura de capital é para financiar projetos basicamente”, acrescenta o diretor-presidente (CEO) Murilo Pascoal.

Questionado sobre quais instituições financeiras estariam envolvidas numa eventual abertura de capital, o CEO disse que há opções. “A gente tem o Banco do Nordeste, nosso parceiro, há muitos anos que temos trabalhado com eles. A gente tem que sempre estar com a antena ligada em tudo que pode acontecer, e essa é uma possibilidade.”

A Volta da Moreia

Já a “A Volta da Moreia” é uma versão mais moderna do antigo toboágua para crianças e adultos, depois de ter sido desativado em 2017 devido à renovação de brinquedos constante no parque. Ela dispõe agora de uma pista de redes suspensas, além das tradicionais escadas. São 55 metros de extensão e 9 metros de altura, com trilha sonora e um “splash” de água com aroma no final.

“A volta da Moreia foi um anseio da própria sociedade, porque, quando nós pensamos em um brinquedo novo, nós fomos pesquisar e o povo estava com saudade da Moreia. E aí, então, nós trouxemos a Moreia de volta. E ela vai estar chegando aí com toda a energia, com toda a força para a gente estar sempre inovando no Beach Park”, disse Ednilton.

A Moreia retorna em um mês de alta estação do Turismo no Ceará. Apesar de não ter detalhado números, o CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, já considera o período bom e espera alcançar uma demanda 10% maior de público em julho deste ano em relação a igual mês do ano passado, que contou com 115 mil pessoas.

Além disso, o aumento do número de voos para o Estado na alta estação ajudou a impulsionar a demanda do parque. “A nossa expectativa é de que esse momento seja definitivo, porque até onde a gente sabe ainda é temporário (o número de voos)”, cita Murilo, que vê a expansão dos voos como fundamental para o sucesso do Turismo não só do Beach Park, mas do Ceará.

O POVO demandou a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE) sobre quantos voos foram incorporados na alta estação. Em resposta, a Setur informa que a malha área da alta estação teve um crescimento de 12% ante o mesmo período do ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

Os dados levam em consideração os três principais aeroportos do Estado, em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Jericoacoara.

"No principal portão de desembarque no Ceará, o Aeroporto Internacional de Fortaleza, a previsão para este mês são cerca de 3.800 voos. Com relação aos passageiros, devem passar pelo equipamento cerca de 501 mil pessoas, conforme dados da administradora Fraport Brasil", disse em nota.

Ainda conforme a Setur, esses voos extras são operados conforme a sazonalidade, "mas vale ressaltar que o estado vai contar com importantes incrementos domésticos neste segundo semestre, conforme anúncios da companhia aérea Latam". A Setur confirmou que monitora o desempenho desses voos e, a depender da performance, trabalha para que permaneçam durante todo o ano.

Investimentos

Todavia, a organização direciona seus esforços também para outros investimentos, como os píeres da Beira-Mar, com um aporte de R$ 23 milhões; o Ohana Beach Park Resort, com investimentos de R$ 150 milhões; e o parque Arvorar, que recebeu R$ 25 milhões. Ao todo, a empresa já acumula R$ 203 milhões nos investimentos, incluindo a Moreia (R$ 5 milhões).

Nenhum dos investimentos tem data de lançamento definida, no entanto o que está em fase mais avançada é o parque Arvorar – que irá dispor de três aviários, com 250 animais –, no Aquiraz. A expectativa é que o espaço abra ainda neste ano. “O Arvorar já está plenamente em teste já. As aves estão chegando, algumas já estão lá”, relata Ednilton.

Já os píeres da Beira-Mar – cujos espigões terão atrações turísticas – estão em fase de licenciamento ambiental. Após esta conclusão, o objetivo é que as obras sejam finalizadas em oito meses. “É um empreendimento em que nós fomos convidados a participar, mas mesmo assim é trabalhoso, porque é todo tipo de licenciamento que precisa”, explica o sócio-acionista.

Há oportunidades fora do Ceará e do Brasil

O CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, comentou que outras possibilidades de investimento sempre surgem fora do Estado e também do País, mas que o foco é permanecer no Ceará, apesar de não descartar outras possibilidades no futuro. “A gente recebe muita demanda de fora e até hoje não nos interessamos em sair, mas a gente nunca sabe o futuro.”

“Todas as ideias que você possa imaginar o povo liga para a gente. Por enquanto, a gente está focado aqui, como eu disse, a gente tem muita coisa para entregar, dá muito trabalho para você fazer novidade. Essa história de ser inovador, de querer e fazer sempre coisa nova dá muito trabalho. Então, a gente tem que focar no que a gente se propôs a fazer primeiro”, pontua.



*Atualizado às 14h30min com detalhes sobre investimentos.

