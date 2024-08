Ceará entra no período do ano de maior registro de queimadas

Foto: AURÉLIO ALVES Incêndio na noite quarta-feira, 8, em área de vegetação perto da Arena Castelão, na Capital

O segundo semestre do ano costuma registrar o maior número de incêndios florestais no Ceará. No ano passado, o primeiro semestre registrou 559 ocorrências, enquanto na segunda metade do ano o total foi de 6.712.

O capitão do Corpo de Bombeiros, João Romário, explica que todos os anos, com o fim do período de chuvas, é rotineiro ter um aumento do número de queimadas em vegetação. “Isso está diretamente ligado ao fator climático”, explicou.

Após o término da estação chuvosa, os agricultores comumente realizam a prática de queimar o mato em suas áreas de plantação para reinício de plantio, o que potencializa a probabilidade de registro de incêndios por causa da ausência de chuva e do calor intenso.

“Com o passar dos meses, essa se torna uma prática cada vez mais arriscada, pois quanto mais seca a vegetação está, mais combustível ela se torna. E isso vai gerar um aumento significativo do risco de incêndio”, completou João Romário.

O capitão explicou que as ocorrências de incêndios florestais na Caatinga se distribuem por todo Estado, afetando todas as macrorregiões. O bombeiro explica que, no segundo semestre de 2023, 149 dos 184 municípios cearenses registraram ocorrências.

Entretanto, a maior parte é registrada em Fortaleza e Região Metropolitana. “Só Fortaleza, Caucaia e Maracanaú perfazem quase um terço de todas as ocorrências do Estado. E se a gente somar com Sobral e Juazeiro do Norte, temos quase 50% da quantidade de registros”, completa João Romário.

A densidade demográfica das regiões está diretamente relacionada à quantidade de ocorrências, apesar de o clima contribuir para um ambiente propício para potencializar os incidentes. “Apesar do fator climático contribuir, a origem é sempre humana”, disse o bombeiro.

Ainda segundo o militar, a população pode ajudar, evitando pôr fogo em mato ou lixo próximos à vegetação. O bombeiro explica ainda que, caso seja necessário colocar fogo por alguma razão, é preciso realizar o trabalho em horários do dia com temperaturas mais amenas, utilizando a técnica de aceiro, onde se faz a limpa do terreno e separa totalmente o que se pretende queimar, para que não tenha contato com vegetação.