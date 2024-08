Chapa democrata finalmente ganha feição

Foto: Alex Wong/Getty Images/AFP WALZ e Kamala durante primeiro comício

A chapa democrata que concorrerá à Casa Branca em novembro deste ano já tinha como cabeça, Kamala Harris, atual vice-presidente dos Estados Unidos e candidata à sucessão de Joe Biden. Mas agora, começa a ganhar um rosto completo. A menos de 90 dias de uma eleição presidencial que se desenha uma das mais duras dos últimos anos, a chapa tem agora um vice: Tim Walz, governador de Minessota.

A escolha é também uma estratégia de penetração em eleitorados de estados em regiões que tem alas conservadoras. Embora defenda pautas mais progressistas, Waltz tem bom trânsito em localidades do Centro-Oeste, e pode servir como um imã para um eleitorado que não adere ao trumpismo, mas tampouco votaria puramente em Kamala, uma mulher negra e asiático-americana, de um estado que já tende a ser democrata.

Com isso, a dinâmica eleitoral passa a um novo nível e a chapa e a estratégia democrata começam a ganhar feições para se desdobrar em uma disputa onde terão que superar um nome consolidado e conhecido de lado a lado no país. A chapa Donald Trump e J.D. Vance tende a ter menos trabalho nesse sentido já que o eleitor de Trump é naturalmente mobilizado pelo peso eleitoral do trumpismo e por, neste ano, ser oposição. Fato é que o trem democrata finalmente partiu, após meses de incerteza e dificuldade de entrar nos trilhos.