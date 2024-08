Em média, 18 armas de fogo foram apreendidas por dia no Ceará em julho

Foto: SSPDS/DIVULGAÇÃO Armas, munições, celulares e motos foram apreendidos na operação que resultou também em nove prisões em Itarema

Em julho passado, as forças de segurança do Ceará apreenderam, em média, 18,35 armas de fogo por dia. Ao todo, foram 569 armas localizadas, um aumento de 17,32% na comparação com julho de 2023, quando foram 485 apreensões. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 13, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



Conforme a pasta, 131 dessas armas foram apreendidas em Fortaleza, 126 nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, 176 no Interior Norte e 136 no Interior Sul.



As dez cidades com maior número de armas apreendidas em julho foram: Fortaleza (131), Caucaia (35), Meruoca (15), Maracanaú (15), Horizonte (15), Juazeiro do Norte (14), Itarema (14), Crato (12) e Boa Viagem (12).



À exceção da Capital, que registrou o mesmo número de apreensões de julho de 2023, todas as outras regiões registraram no mês passado aumento no número de armas apreendidas. O maior aumento foi no Interior Sul (43,16%), seguido do Interior Norte (19,73%) e Região Metropolitana de Fortaleza (12,5%).

Por meio de assessoria de comunicação, o titular da SSPDS, Roberto Sá, afirmou que o resultado se deve ao “empenho” das forças policiais para aumentar a presença e o número de abordagens em áreas onde há uma maior movimentação de pessoas e onde são registrados mais crimes.



“Deixo o meu agradecimento a esses profissionais, dizendo à população que essas apreensões vão aumentar, inclusive com a posse de novos profissionais, prevista para outubro”, afirmou o secretário.



“A arma de fogo é o instrumento mais utilizado para tirar vidas, então, quanto mais armas de fogo retirarmos de circulação, mais estaremos evitando mortes”.



No acumulado de janeiro a julho deste, 3.829 armas de fogo foram apreendidas no Ceará, conforme as estatísticas da SSPDS. É um número semelhante ao registrado no mesmo período do ano passado, quando 3.828 apreensões foram reportadas pela pasta.



Além dos números de armas de fogo apreendidas, a SSPDS já divulgou os números de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) e Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) registrados em julho. Enquanto os roubos caíram, os homicídios aumentaram no mês passado na comparação com julho de 2023.