IFCE lança edital para pós-graduação em hidrogênio verde no Ceará; veja vagas

Foto: Aurélio Alves As aulas serão ministradas no campus do Pecém

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) em parceria com a Fundação de Apoio ao Ensino, a Pesquisa e a Extensão do IFCE (FaifCE) lançou edital com 40 vagas para curso de especialização em hidrogênio verde.

A formação contará com oito vagas gratuitas, as outras 32 serão pagas. O valor total é de R$ 13.376,34, que poderá ser dividido em até 18 parcelas.



A oportunidade requer ensino superior completo nas áreas de Engenharia ou Ciências Exatas e da Terra ou cursos superiores de tecnologia nas áreas de controle e processos industriais, infraestrutura ou produção industrial.

Demais áreas afins que abranjam energias renováveis ou hidrogênio serão avaliadas pela comissão de seleção.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o formulário eletrônico do dia 19 de agosto até o dia 19 de setembro.

Confira mais informações e os documentos necessários no edital.

O curso possui carga horária de 360 horas e duração prevista de 18 meses, incluindo o tempo de elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso. O curso será a distância com previsão de duas aulas presenciais para visitas técnicas e aulas em laboratório no campus do IFCE no Pecém.

Além disso, das vagas gratuitas, 20% serão para candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência e 70% para quem seja de família de baixa renda.

