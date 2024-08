Latam inicia venda das passagens Fortaleza-Santiago; veja como comprar

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 24.05.17 - Latam em operações em Fortaleza (Fco Fontenele/O POVO)

As passagens para o voo direto de Fortaleza para Santiago, capital do Chile, já estão sendo vendidas pela Latam.

O destino anunciado em primeira mão pelo O POVO será operado uma vez por semana a partir de 30 de novembro.

Assim, os passageiros serão levados na aeronave Airbus A320neo, com capacidade para 174 pessoas (162 em cabine Economy e 12 em Premium Economy).

Para comprar o bilhete, é necessário acessar os canais de venda da companhia aérea. No site, as passagens estão sendo comercializadas a partir de R$ 1.807,77 para o fim de semana de estreia.

O destino Fortaleza-Santiago será operado sempre aos sábados e os voos de retorno Santiago-Fortaleza aos domingos, com duração média de 6h30min.

Ou seja, decolará às 14h45min (hora local) de Fortaleza e às 6h50min (hora local) de Santiago.

De acordo com Aline Mafra, diretora de vendas e marketing da Latam Brasil, Fortaleza é uma cidade muito importante e estratégica para a companhia. Hoje, por exemplo, é responsável por 45% das decolagens na localidade.

"Com essa nova rota, seremos a primeira companhia aérea a operar Fortaleza-Santiago, voo que vai movimentar aproximadamente 14,5 mil passageiros por ano e aproximar o Ceará não somente do Chile, mas também da Austrália e da Nova Zelândia, por meio de rápidas conexões em Santiago. Esse é mais um exemplo do nosso compromisso com o Brasil e com a integração regional da América do Sul."

Na comparação com uma viagem com conexão no aeroporto de Guarulhos (São Paulo), a nova rota diminuirá em três horas o tempo médio de deslocamento entre a capital cearense e o Chile.

Os outros voos diretos da empresa para Santiago decolam de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Na operação internacional no Ceará, a Latam também já opera a rota Fortaleza-Miami.

