Ideb no Ceará: Até em um dos melhores cenários, Ensino Médio ainda é desafio

Foto: FERNANDA BARROS Mesmo com desempenho destacado no Ideb, ensino médio é desafio no Ceará

.



O Ceará atingiu as metas nacionais e estaduais nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023.

O resultado já era uma tendência para o Estado, que atingia as metas estaduais propostas por cada edição do índice desde 2007, início do primeiro ciclo do Ideb.

A meta nacional dos anos iniciais (1º ao 5º ano) proposta para 2021 passou a ser superada pelo Ceará ainda em 2017. Já a dos anos finais (6º ao 9º ano) foi atingida em 2021 e 2023.

O ensino médio teve crescimento contínuo de 2007 a 2019, mas parou de alcançar a meta estadual em 2013 e nunca superou a meta nacional proposta para o fim do ciclo, em 2021, de 5,2.

Chegando a 4,4 em 2019, com a pandemia em 2021, a nota baixou para 4,3. Em 2023, o valor foi o mesmo.

Mesmo com a trajetória de sucesso do Estado, sendo visto no País como exemplo, o Ensino Médio continua sendo um desafio — assim como é para todas as redes estaduais.

Como disse a secretária da Educação do Ceará, Eliana Estrela, ao O POVO, ainda não estamos em uma “zona de conforto”. É importante colher os frutos do trabalho bem feito e olhar para o que ainda não está ideal com inquietação.

Esta etapa crucial, quando há as maiores taxas de evasão, deve ser tema dos principais debates sobre o futuro do Ideb e das políticas educacionais.

O próximo ciclo terá metas atualizadas e um obstáculo que só será ultrapassado com investimento e integração das esferas federal, estadual e municipal.



Leia mais Ceará conquista a melhor nota do ensino fundamental de escolas públicas no Ideb 2023