Concurso da Adagri: previsão é realizar provas em janeiro de 2025

Após o governo estadual confirmar o concurso público de 120 vagas para a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri), o presidente da organização, Elmo Aguiar, estima que a realização das provas ocorra em janeiro de 2025.

A íntegra do edital deveria sair nesta quinta-feira, 29, em meio à solenidade de entrega de 14 novos veículos para a Adagri no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Todavia, houve alteração na data e a nova estimativa está para terça-feira, 3.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), explica que a divulgação do edital não foi possível ainda devido à tramitação do processo administrativo, mas espera que o anúncio ocorra, agora, com a presença do ministro da agricultura, Carlos Fávaro.

“É essencial para termos servidores de maneira estável e perene. Isso garante o trabalho de prevenção de doenças e pragas, seja nas plantações ou no rebanho, o que é fundamental para que os produtores possam produzir com tranquilidade”, diz Elmano.

Já o presidente da Adagri faz um alerta para os interessados começarem a estudar e se prepararem adequadamente para o concurso, pois “será uma oportunidade grande”, na sua visão. “Nossa previsão é que em janeiro a gente já faça as provas”.

Do total de 120 vagas, 20 são para engenheiros agrônomos, 50 para médicos veterinários e 50 para cargos técnicos de nível médio, cujo salário varia de R$ 1.830 a R$ 5.890. No nível superior, o montante fica entre R$ 3.634,89 a R$ 11.304,67.

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) é responsável pela banca organizadora do concurso.

Entrega de veículos à Adagri

A Adagri recebeu nesta quinta-feira, 29, a quarta remessa de 14 veículos novos do Governo do Estado. São 52 carros e cinco motos entregues ao todo, para atuação nas 14 regionais da Agência, no interior do Ceará.

O governador Elmano destaca que o intuito é fortalecer o trabalho da Adagri e valorizar os servidores. O critério para distribuição dos veículos pelos locais de atuação do órgão será técnico, definido pela própria presidência da instituição.

Os veículos novos foram disponibilizados pelo Ministério da Agricultura, conforme Elmano, que esclarece, ainda, que a frota mais antiga dos carros deverá ser substituída pelos novos carros onde houver necessidade.

Elmo Aguiar, presidente da Adagri, afirma que a entidade conta com carros que ultrapassam 15 anos de uso e que a renovação da frota é importante para fortalecer a prestação de serviços de qualidade em todos os 184 municípios cearenses.

O dirigente destaca, também, o trabalho de vacinação de animais feito pela Adagri na Zona Rural, especialmente em relação à febre aftosa. Caso o Estado fique totalmente livre da doença, por exemplo, há possibilidade de comercializar rebanhos a outros países.

Além disso, Elmo vê a retomada do crescimento do agronegócio no Ceará, com diálogo entre pequenos, médios e grandes agricultores e produtores rurais. “Ninguém quer multar ninguém; queremos que as pessoas trabalhem de forma organizada. Muitas vezes, se não agimos, o custo pode ser alto.”

O POVO solicitou dados atualizados à Adagri sobre os resultados das fiscalizações que a organização realiza no Estado, em termos de números de inspeções, multas aplicadas e valores arrecadados, mas não obteve retorno dos números até a publicação desta matéria.



