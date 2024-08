Maria Rosa Rodrigues, 1ª mulher repórter fotográfica do O POVO, morre aos 66 anos

Foto: Thaís Mesquita, em 21/10/2021 Maria Rosa Rodrigues, ciclista, fotógrafa e escritora. Rosa posa com sua câmera fotografia, também companheira de pedalada.

A escritora, fotógrafa e educadora socioambiental Maria Rosa Rodrigues morreu nesta quinta-feira, 29, aos 66 anos de idade. Nascida no município de Sambaíba, no Maranhão, em 5 de agosto de 1958, Rosa foi a primeira mulher repórter fotográfica do O POVO.

Radicada em Fortaleza, Rosa veio para a capital cearense “atrás da fotografia”, como ela mesmo recordou em entrevista ao O POVO em outubro de 2021. Na ocasião, a fotógrafa explicou que seu início como profissional se deu após fotografar o nascimento de um bebê em um ônibus.

“Um dia, peguei um ônibus no Centro e vi aquele movimento dentro. Perguntei ao cobrador o que estava acontecendo e ele disse: ‘Tem um menino nascendo’. Passei na roleta na hora e fotografei. Foi capa do jornal no dia seguinte”, descreveu.

A foto em questão a levou a ser convidada por Demócrito Dummar (1945-2008) para trabalhar no Grupo de Comunicação O POVO. Foi então que Maria Rosa Rodrigues se tornou a primeira mulher repórter fotográfica do O POVO.

“Eu conheço a Rosa desde o primeiro dia dela no Jornal”, afirma a jornalista Márcia Gurgel. A comunicadora que trabalhou no O POVO por 31 anos – tendo sido repórter, ombudsman e articulista – recorda que Maria Rosa era uma “mulher à frente do seu tempo” e lembra que ela sempre chegava no Jornal de moto.

Poesia de Maria Rosa Rodrigues Crédito: Arquivo pessoal

Líder comunitária e defensora da natureza, Rosa mantinha o projeto Eco Preservar, no qual atuava com crianças e adultos em atividades de preservação do meio ambiente e da vida sustentável.

“Ela escrevia inúmeras poesias. No projeto, as crianças ilustraram os livros e era uma coisa linda”, conta Márcia Dias, amiga de longa data de Rosa. Totalizando 10 livros publicados, Dias comenta que a última obra da amiga foi sobre um rio em Balsas, no Maranhão, que estava poluído.

“Rosa recebeu esse novo livro na sexta, 23. Ela esperava com muita ansiedade e conseguiu ver como ficou seu último trabalho”, conta.

Em junho de 2023, Maria Rosa foi empossada como associada honorária na Academia Feminina de Letras do Ceará (Afelce), por sua atuação como educadora socioambiental. O sepultamento de Maria Rosa Rodrigues ocorreu na tarde desta quinta-feira, 29. A pedido da família, a causa da morte da fotógrafa não foi revelada.

“Ela era uma pessoa muito atenta, esperta, inteligente, tinha essa facilidade com as crianças. Era uma pessoa muito amorosa. Eu tinha um bem-querer grande por ela, vou sentir muita falta”, se despede Márcia Dias.