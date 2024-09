Programa Ceará Sem Fome completa um ano e tem abertura de nova cozinha no bairro Vila Velha

Foto: FERNANDA BARROS CERIMÔNIA de inauguração da cozinha número 1300

O programa “Ceará Sem Fome” completa um ano da inauguração da primeira cozinha. Para celebrar a data, o Governo do Ceará inaugurou nesta terça-feira, 3, um novo equipamento, no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

A cozinha foi inaugurada no espaço da Associação Vidança Cia. de Dança do Ceará, que se apresentou com um espetáculo performado por várias crianças e jovens beneficiados pelo projeto. Evento contou com a participação do governador Elmano de Freitas (PT) e da presidente do Comitê Intersetorial de Governança e primeira-dama do Estado, Lia Freitas.

O aluno e também professor do Vidança, Elias Silva, de 21 anos, relata que o trabalho do grupo é de “fomentar a cultura dentro da periferia e incentivar as crianças a conhecerem essa arte, que é distinta do universo delas”.

O grupo é responsável por realizar diversas atividades para crianças da comunidade: ballet clássico, dança contemporânea e dramática, percussão, aulas de karatê, dança funcional para as mães, curso de corte e costura, entre outras.

“Quando você percebe a dificuldade de ler e falar (das crianças), você chega onde? Na alimentação. Às vezes não é só questão de carinho, mas da alimentação também. Fazer parte desse programa é maravilhoso”, afirma a coordenadora do projeto, Anália Timbó.

Leia também | Festival Ceará Sem Fome marca 13 milhões de refeições entregues em um ano

A presidente do Comitê Intersetorial de Governança e primeira-dama do Estado, Lia de Freitas, afirma que seu maior sonho com o programa é “combater a desesperança das pessoas”.



A primeira-dama ressalta que, além da produção de refeições, que serão distribuídas a diversas famílias do bairro, o equipamento também contará com um eixo de qualificação e renda. “Um eixo que é importantíssimo para a autonomia financeira para que elas — as famílias — possam ter capacidade e oportunidade de ter uma qualificação e intermediação de emprego”, explica.

Estado distribui 125 mil refeições todos os dias

O governador Elmano de Freitas afirma que, ao todo, o Programa conta com 1.300 unidades como a inaugurada no bairro Vila Velha, espalhadas por todo o Estado. Em Fortaleza, são 389 unidades. “Essas 1.300 cozinhas fazem todo dia 125 mil refeições para o povo cearense”.

Segundo ele, o número é quase o dobro da capacidade máxima do Estádio Governador Plácido Castelo, conhecido como Arena Castelão.

Reafirmando a fala da primeira-dama, o governador destaca que o Governo em parceria com o Sebrae, irá oferecer uma formação ou aprimoramento às pessoas que quiserem montar seu próprio negócio. Além disso, também será oferecida uma pequena verba através do Ceará Credi.

“Nós queremos que a pessoa tenha seu próprio negócio. Seu próprio emprego”, afirma. Também foram disponibilizadas 750 vagas de emprego, destinadas às famílias que são beneficiadas pelas cozinhas ou possuam o Cartão Ceará Sem Fome.

Elmano finalizOU ressaltando que agora as 1.300 unidades serão acompanhadas e uma possibilidade de ampliação será discutida. “Depende da nossa capacidade orçamentária e financeira. As cozinhas do “Ceará Sem Fome” são todas custeadas por recursos do Governo do Estado. Achamos que podemos ter parcerias, seja com governos federais ou municipais, mas é algo para discutir mais à frente”, explica.