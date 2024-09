Companhia das Docas contrata consultoria para plano de descarbonização do porto de Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE PLANO de Descarbonização deve ser entregue em até 12 meses

Com o intuito de medir a emissão de dióxido de carbono (CO2) no Porto do Mucuripe e criar Plano de Descarbonização, a Companhia Docas do Ceará (CDC) assinou contrato com a Fundação Valenciaport, que é um centro de investigação vinculado à Autoridade Portuária de Valência, na Espanha.

O contrato determina que o Plano de Descarbonização deve ser entregue em até 12 meses a partir da emissão da Ordem de Serviço. Já o Relatório da Pegada de Carbono do Porto tem até sete meses para ser entregue

O anúncio foi realizado nesta segunda-feira, 9. De acordo com o diretor-presidente da CDC, Lucio Gomes, o contrato segue um “planejamento baseado em práticas ESG (Ambiental, Social e Governança), com vistas a promover a sustentabilidade a longo prazo e agregar valor para todas as partes interessadas”, explicou.

Segundo o anunciado pela empresa, o Plano de Descarbonização será constituído de trabalho de consultoria, que visa quantificar o CO2 emitido no Porto de Fortaleza, e de estudo das ações e boas práticas possíveis de serem implementadas”.

Para se ter uma ideia do quanto deve ser emitido, o Porto de Fortaleza recebe, conforme indicado pela CDC, por mês, cerca de 55 navios movidos a motor, e, por dia, em média 300 caminhões, quantidade pode dobrar durante a safra. Além disso, uma das estruturas de acesso do terminal é uma linha ferroviária.

Fundação Valenciaport

A Fundação Valenciaport é reconhecida internacionalmente, como uma organização líder nos temas de inovação e gestão aplicada à logística portuária. Desde sua criação, já desenvolveu projetos em mais de 60 países.

A Fundação conta com 70 profissionais, todos com alto nível de capacitação. O Porto de Valência é o maior da Espanha, com movimentação de 70 milhões de toneladas por ano.



