Renato Janine, ex-ministro da Educação, aponta desafios das universidades em palestra na UFC

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-11.09.2024: Renato Janine Ribeiro, da palestra no auditório da reitoria da UFC. (Foto/Aurélio Alves)

Renato Janine Ribeiro participou de uma palestra realizada na Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, na noite desta quarta-feira, 11. O ex-ministro da educação falou para um público que variava entre alunos e docentes, apontando os desafios e a importância do ensino universitário no Brasil.

Momento integrou a programação das Conferências Avançadas, do Colégio de Estudos Avançados (CEA). Órgão é vinculado a entidade federal e foi criado com o objetivo de "promover atividades, programas e projetos que contribuam para a formação do pensamento científico e acadêmico de modo transdisciplinar".

Janine foi recebido no palco do auditório pelo reitor da UFC, Custódio Almeida, que usou o momento para discursar sobre o papel universitário para o indivíduo e sociedade.

"Além de fazer o serviço de formação [...] A universidade é uma instituição marcada por ser uma guardiã da liberdade", disse. Na sequência Renato passou a discursar, sob o olhar atento de alunos e docentes.

Atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e professor de Ética e Filosofia Política na Universidade de São Paulo (USP-SP), ele esteve no comando do Ministério da Educação (MEC) em 2015, assumindo o órgão após o cearense Cid Gomes, que ocupava função, pedir demissão.

Foi com essa experiência que o ex-ministro fez uma análise das universidades ao público presente. Janine chegou a destacar na ocasião que instituições desse porte "padeceram muito" com o corte de verba no Governo Temer (2016-2019) e o negacionisno do Governo Bolsonaro (2019-2022).

Ele defendeu a existência de um diálogo mais estreito entre todas as áreas de conhecimento, apontou a importância da pesquisa e afirmou que o Brasil precisa de um Produto Interno Bruto (PIB) "robusto" para atender não só as necessidades da área de ensino, mas de outras também.

Além disso, Renato refletiu sobre como o negacionismo tem impactado o âmbito universitário: "A universidade não tem que ser de esquerda e nem de direita, ela tem que ter o compromisso com a verdade. Esse compromisso pode ser hostilizado pela direita, pelo negacionismo".

"Estamos em um ambiente onde a dependência do pensamento é essencial. Isso repercute também nas mensagens que a gente emana para a sociedade. A universidade é muito importante para você pensar como que reestrutura a sociedade de uma maneira mais justa", completou.