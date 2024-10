Outback inaugura nova unidade em shopping de Fortaleza; veja onde

Foto: Danilo Quadros/Divulgação Outback anuncia nova unidade em shopping de Fortaleza e chega à terceira operação no Ceará

Em processo de expansão nacional com 18 lojas anunciadas neste ano, a rede de restaurantes Outback Steakhouse confirmou que Fortaleza é uma das cidades beneficiadas com nova unidade. O novo ponto de venda será inaugurado no North Shopping Fortaleza.

O investimento do Outback no novo restaurante foi de R$ 5 milhões. A estrutura se junta aos restaurantes dos shoppings Riomar Papicu, inaugurado em 2014, e do Iguatemi Bosque, inaugurado em 2015.

Um total de 62 vagas para funcionários foram preenchidas e o treinamento do pessoal está em andamento. A inauguração oficial com abertura ao público ocorrerá no próximo dia 14 de outubro.

Com a inauguração, Outback chega a 173 unidades em operação no País, com oferta de pratos como a costela com molho barbecue e a Bloomin’ Onion, cebola gigante e dourada em formato de flor.

Leia mais Outback insere hambúrguer 100% vegetal no cardápio

Marcelo Xavier, sócio regional Nordeste do Outback Steakhouse Brasil, explica que o conceito da loja segue um modelo diferente das duas já em operação no Ceará.

Na unidade do North Shopping Fortaleza, os clientes poderão experimentar a experiência em loja New Outback, um pouco mais compacta, com fachada e decoração diferenciada, segundo a companhia, inspirado no lifestyle australiano.

Dentre as estratégias para fidelização dos clientes da região Norte de Fortaleza, o Outback deve apostar nas divulgações internas no shopping, inclusive com parceria de outdoors e os famosos combos, destaca o executivo.

Marcelo Xavier, sócio Regional da Rede Outback Steakhouse no Nordeste Crédito: FCO FONTENELE

"Havia uma demanda muito grande para essa área da Cidade. Nós temos no Outback um setor que estuda toda essa área, do potencial crescimento e onde existem possibilidades. Pesquisamos há muito tempo até fecharmos essa parceria com o North Shopping", afirma.

O funcionamento da loja, que fica localizada no Piso L3 do shopping center, será tanto para almoço quanto para jantar todos os dias da semana. Entre segunda-feira e sábado, o horário de funcionamento vai de 11h30 às 22h30. Aos domingos, o horário será de 11h30 às 22 horas.

Mais expansões previstas para Outback no Ceará?

Questionado sobre a intenção de continuar ampliando a oferta de restaurantes no Ceará nos próximos anos, Marcelo Xavier respondeu que não há confirmação sobre os planos para 2025, mas as possibilidades são analisadas.

Ele comenta que há espaço no mercado local para mais unidades em shoppings de Fortaleza, principalmente por conta do novo modelo de unidades, um pouco menores do que o tipo anterior - que contavam com salões maiores, para mais de 250 pessoas, como são no Iguatemi e no RioMar.

Leia mais Para conhecer e degustar: conheça 3 novos restaurantes de Fortaleza

Dentre os mercados observados também pela marca estão a Região Metropolitana, em praças como do Eusébio, assim como cidades do Interior, como Juazeiro do Norte.

No processo de expansão das unidades Outback no Brasil, o Nordeste recebeu neste ano três novas unidades. Além de Fortaleza, as cidades de Campina Grande-PB e Aracaju-SE.

O Outback Steakhouse possui 173 restaurantes no Brasil e está presente em 77 cidades, 22 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania.

A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que ainda conta com as marcas Abbraccio e Aussie.

