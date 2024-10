Prefeitura de Fortaleza terá concursos com salário de R$ 7,2 mil; veja

Foto: Tatiana Fortes/ em 17-5-2019 PAÇO Municipal, sede da prefeitura

A Prefeitura de Fortaleza vai realizar três concursos que somam 55 vagas para a Procuradoria Geral do Município de Fortaleza (PGM), a Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFor) e a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM).

Os editais foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM), sendo que a remuneração dos cargos para as instituições serão: vencimento base de R$ 7.253,44 + gratificação de desempenho + adicional de titulação para 40 horas semanais.

Ao todo, são 11 oportunidades para analista da PGM, 11 vagas para analista de regulação e duas para auditor da ACFor e 12 para auditor de controle interno na CGM.

Além disso, enquanto a PGM e a ACFor terão inscrições iniciadas nesta sexta-feira, 18 de outubro, a CGM abrirá apenas na próxima segunda-feira, 21.

Os interessados podem se inscrever por meio de formulário disponível neste site. Para o concurso da PGM, o prazo segue até 6 de novembro, já para o da ACFor, até 10 de novembro. Por fim, o da CGM segue até o dia 12 de novembro.

Requisitos

Para o concurso da PGM, os candidatos devem ter formação superior em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Ciências Atuariais, Direito, Engenharia, Estatística ou Ciências da Computação.

Já para o certame da ACFor, os candidatos a Analista de Regulação devem ter formação em Administração ou Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Economia ou graduação diversa (com certificado emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe).

No caso do cargo para auditor, os candidatos precisam possuir graduação em nível superior, com habilitação em controladoria e auditoria e, também, registro no respectivo conselho de classe.

Por fim, a CGM exige Ciências Contábeis, Ciências da Computação ou afins da área de Tecnologia da Informação e Comunicação, Direito, Ciências Econômicas, Estatística ou graduados em qualquer curso de nível superior.

Provas

As provas serão realizadas em quatro etapas. A primeira, prova escrita objetiva, tem caráter eliminatório para todos os candidatos. A segunda etapa, prova de títulos, tem caráter classificatória para os aprovados na primeira fase.

Em seguida, a terceira etapa é composta de procedimento de heteroidentificação eliminatório para os candidatos que se autodeclararam negros e foram aprovados na segunda etapa.

Já a quarta etapa, a avaliação biopsicossocial, é eliminatória para os candidatos às vagas destinadas às pessoas com deficiência.

Como e porque investir em Tesouro Direto

Mais notícias de Economia