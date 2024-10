Entre 43, ainda somos nove!

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-10-2024: Sessão na Câmara Municipal de Fortaleza (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Entre os 43 nomes eleitos para o cargo de vereador em Fortaleza, para o exercício de mandato na Câmara Municipal entre 2025 e 2028, nove são mulheres. Se compararmos com 20 anos atrás, o crescimento foi de apenas uma mulher. Em todo o Ceará, foram registradas para o pleito 4.413 candidaturas femininas à vereança, frente às 12.222 candidaturas de homens.

Os números ainda são muito aquém do que a necessidade e quantidade de pautas a serem discutidas demanda. Na Capital, foram eleitas Adriana Gerônimo (Psol), Ana Aracapé (Avante), Kátia Rodrigues (PDT), Priscila Costa (PL), Professora Adriana Almeida (PT), Bá (PSB), Bella Carmelo (PL), Carla do Acilon (DC), Mari Lacerda (PT). Cinco delas foram reeleitas, uma está em seu terceiro mandato seguido e outra no terceiro mandato intercalado.

No Brasil, o número de mulheres eleitas para as câmaras municipais cresceu 13% entre 2020 e 2024. Saiu de 9.371 para 10.603, o que representa 18% do total de 58.094 vagas. Número muito abaixo do percentual que representamos entre o eleitorado brasileiro: 52% do total.

O crescimento registrado é resultado de muita luta, tendo em vista que foi só em 2020 que começou a ser aplicada a regra que garante a distribuição de recursos e da propaganda gratuita às candidaturas femininas na proporção do número de candidatas, observado o mínimo de 30%. É preciso dinheiro para se fazer uma campanha. E mesmo com a lei, uma Proposta de Emenda Constitucional, aprovada neste ano, perdoou os partidos que, mesmo obrigados, não cumpriram suas cotas.

Apesar do avanço na legislação eleitoral e dos números aqui demonstrados, que confirmam estatisticamente tão bem a desigualdade de gênero nos assentos políticos, é possível identificar uma ampliação no perfis das mulheres eleitas. Na Câmara Municipal de Fortaleza, essa diversidade pode ser constatada nas propostas e/ou matérias legislativas apresentadas pelas mulheres eleitas.

As pautas contemplam diferentes demandas, de realidades distintas, o que é fundamental para a representatividade de também diferentes cenários de uma mesma Fortaleza. Politicamente, socialmente, culturalmente, economicamente. Economicamente, sobretudo. Os anseios são diversos e podem estar relacionados a bairro/território, gênero, raça, categoria profissional, orientação sexual, história de vida.

É preciso, entretanto, monitorarmos quais temáticas estarão protagonizando os debates, quais promovem avanços e quais trazem o risco dos retrocessos. Quais Projetos de Lei as vereadoras eleitas apresentam, como eles são discutidos e como darão conta de amenizar as desigualdades e, principalmente, a restrição aos direitos das mulheres. Não é ser eleita, estar lá, engajar nas redes sociais, usar nomes de políticos conhecidos, defender bandeiras e pronto. Precisa fazer diferença, ser atuante, constitucional e representativa. As mulheres precisam!