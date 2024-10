Evandro Leitão mobiliza apoiadores em mutirão nas periferias na reta final da disputa

Foto: Henrique Araújo MINISTRO Camilo Santana e Evandro Leitão participam de encontro de prefeitos PSD em Fortaleza

A uma semana da votação, Evandro Leitão (PT) concentra agenda na periferia de Fortaleza na reta final do 2º turno contra André Fernandes (PL), que tem priorizado essa região da cidade como estratégia para vencer o pleito.

Apenas ontem e hoje, por exemplo, o candidato petista somou compromissos em bairros como Bom Jardim, Jangurussu, Santa Maria, São Cristóvão e Barroso, todos com grande adensamento populacional.

O foco de Evandro se volta para territórios onde André obteve vantagem no 1º turno. Nessa etapa, o nome do PL ficou à frente em 14 das 17 zonas fortalezenses, com predomínio de eleitores em localidades mais afastadas da região mais rica.

Para deter essa tendência e conseguir arrancada a poucos dias do pleito, o bloco petista começou a mobilizar prefeitos de legendas aliadas, a exemplo do PSD, que desembarcam na capital cearense para ajudar na briga contra o candidato do PL.

Na manhã de ontem, em evento na Praia do Futuro, o dirigente estadual da sigla, Domingos Filho, fez apelo aos novos gestores do PSD e também a vereadores, eleitos ou não eleitos, para que se engajassem na campanha.

Ao O POVO, Domingos justificou a formação desse mutirão. "A maioria das pessoas de Fortaleza tem uma vinculação muito próxima com o interior, ou são os pais ou os avós, e essas relações continuam muito presentes", disse.

Segundo ele, a intenção é "juntar todo o PSD para essa força-tarefa de finalização da campanha", com as "lideranças do interior influindo nas relações que têm com as pessoas que são de lá, mas moram em Fortaleza".

"Isso vai fazer com que, nesses oito dias que faltam, a gente possa fazer um movimento a cada dia, com convencimento, para vencer com Evandro", indicou.

Participaram ainda do ato do PSD o ministro Camilo Santana (Educação), o governador Elmano de Freitas (PT), a candidata a vice Gabriella Aguiar (PSD) e o próprio Evandro, além dos deputados federais pessedistas Luiz Gastão, Domingos Neto e Célio Studart, que enfatizaram a importância desse "sprint" no trecho final.

Em conversa com a reportagem, Camilo destacou esse esforço na chegada. "A decisão será no corpo a corpo, conversando com indecisos, porque há ainda um percentual indecisos, outro que não conhece Evandro nem o André", declarou o ministro, acrescentando que "resta mostrar o que é o André, que representa o que há de pior na política".

"Representa o negacionismo, ódio, fake news", continuou, "representa o candidato do Bolsonaro, que muita gente não sabe ainda. Eu faço essa reflexão pedindo para as pessoas lembrarem a época da pandemia. Enquanto a gente lutava pela vida, André Fernandes debochava da vacina".

Em seguida, o ex-governador criticou o anúncio de Mayra Pinheiro como titular da Saúde numa possível gestão de André. "Ele já anunciou, como se tivesse sido eleito, a secretária de Saúde dele, mas a Mayra era conhecida como 'capitã cloroquina'", apontou.

Em discurso, Elmano reforçou o tom que deve predominar nos próximos dias, que é o de contraste entre os perfis de Evandro e André, explorando ainda mais as trajetórias dos postulantes e associando o nome do PL ao do ex-presidente Jair Bolsonaro, do mesmo partido.