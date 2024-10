Dois internos fogem da Unidade Prisional Itaitinga 2

Foto: Divulgação/SAP Dois internos fugiram da Unidade Prisional Itaitinga 2 (UP-2)

Dois internos fugiram da Unidade Prisional Itaitinga 2 (UP-2), na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesse fim de semana. A informação foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP), nesta segunda-feira, 28.

Os internos foram identificados como Michael Rabelo dos Santos e Gessival Moreira de Lima, vulgo "Val". A pasta afirmou que policiais penais e outras forças de segurança seguem nas diligências para recapturar os fugitivos.

Na noite do dia 13 de outubro, cinco detentos haviam fugido da UP-4. Levantamento do O POVO revelou que, neste ano, pelo menos 28 detentos fugiram de presídios no Ceará, a partir de seis fugas registradas entre janeiro e outubro. Ao longo do ano passado, o número foi de 27 internos.

O POVO mostrou ainda que, entre 2019 e 2024, 81% dos presos que fugiram do sistema prisional foram recuperados.

O Sindicato dos Policiais Penais do Ceará (Sindppen-Ce) denunciou que mais três ocorrências relacionadas a tentativas de fuga de presos do sistema prisional teriam ocorrido nesse fim de semana.

Uma delas teria incluído 14 internos na UP-2, outra teria sido registrada na saída da visita na UP-4 e uma na UP-3, onde os presos teriam utilizado uma corda improvisada para escapar da unidade.

O POVO procurou a SAP por e-mail e mensagens no WahatsApp nesta segunda-feira, 28, para confirmar as três tentativas de fuga nas unidades prisionais e para saber se os dois internos já foram recapturados. Quando a pasta responder, essa matéria será atualizada.