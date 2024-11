Foto: Ryan M. Kelly / AFP Eleições EUA 2024: Donald Trump é eleito presidente dos Estados Unidos

Nesta semana, as notícias que circularam com mais capilaridade na imprensa mundial anunciavam uma sentença em comum: "Trump is back" (Trump está de volta). Após uma vitória eleitoral contundente, a maior de um republicano em 20 anos, Trump retornará à Casa Branca a partir de janeiro de 2025. Em quatro anos, o republicano passou de não eleito a pária e condenado criminalmente, mas agora volta como fenômeno político consolidado.

A verdade é que Donald Trump, na realidade, nunca foi a lugar algum. Depois que perdeu a eleição presidencial de 2020 para Biden, sua liderança foi posta em xeque em diversas oportunidades; seja na esfera política, com ruídos iniciais de alas do Partido Republicano; ou na Justiça, onde enfrenta acusações e condenações criminais. Apesar disso, aos 78 anos, Trump mantém-se relevante no cenário político norte-americano e será o presidente mais velho a assumir o cargo.

Há quatro anos, Trump perdeu a eleição sendo o candidato não eleito mais votado da história. Além disso, seguiu como modelo para representantes da extrema direita mundo afora. Do outro lado do espectro político, progressistas questionam como os americanos optaram por retornar a um governo - acusado de posturas xenofóbicas, racistas e de ataques a direitos de minorias -, que rechaçaram pouco tempo antes. Pois bem, isso é a América.

Em 2018, nos primeiros anos da gestão Trump, o ator e músico Donald Glover já alertava na música "This is América" (Isso é a América) sobre a outra face dos EUA. No recorte musical, a obra antirracista aborda o trato dado pelo sistema norte-americano à comunidade negra, ignorando suas bandeiras e pautas históricas.

Riquíssima no campo da semiótica, (vale conferir o clipe da música e suas análises), a peça também é um lembrete para outros segmentos da sociedade daquilo que a América também é. E que embora se venda como terra de oportunidades, liberdade e prosperidade, tem outros lados e sombras. Afinal, essa também é a América: conservadora, racista, disruptiva, anti-imigração e politicamente incorreta.