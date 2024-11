Trump vence, podendo superar recordes e fazer história novamente

O mapa dos Estados Unidos se coloriu predominantemente de vermelho nas eleições de 2024, que reconduziram Donald Trump à Presidência. Em uma vitória ampla e decisiva, o republicano superou sua adversária, Kamala Harris, na contagem de delegados que compõem o Colégio Eleitoral. Com mais de 270 votos no Colégio Eleitoral, Trump já garantiu seu retorno à Casa Branca, mas a contagem continua, e a possibilidade de uma vitória ainda mais expressiva segue em aberto.

O magnata obteve êxito nos "swing states", os chamados "estados pêndulo" ou “estados roxos”. Esses estados são onde não há uma clara tradição de preferência por um dos dois grandes partidos, Republicano ou Democrata. Carolina do Norte, Geórgia, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada e Pensilvânia são os estados conhecidos por sua votação volúvel, com o eleitorado oscilando de uma eleição para outra.

Em quatro desses estados – Carolina do Norte, Geórgia, Wisconsin e Pensilvânia – a vitória de Trump já foi confirmada. Isso permite que as agências de notícias e os próprios candidatos reconheçam formalmente o triunfo republicano. Se a tendência se mantiver, Trump pode até superar o recorde histórico de 426 delegados conquistados por George H. W. Bush em 1988, ampliando ainda mais sua vitória nas urnas.

Veja o mapa de votação das Eleições Norte-Americana

No sistema eleitoral dos Estados Unidos, o presidente é escolhido a partir do Colégio Eleitoral, que conta com um total de 538 votos distribuídos entre os 50 estados e o Distrito de Columbia (Washington, D.C.). A distribuição dos votos eleitorais é baseada na população de cada estado, com cada um recebendo um número de delegados igual ao total de seus senadores (sempre dois) mais o número de seus representantes na Câmara dos Deputados, que varia conforme a população.

Para ser declarado vencedor, um candidato precisa conquistar pelo menos 270 votos no Colégio Eleitoral. Em eleições acirradas, a vitória nos chamados "estados pêndulo" (ou "swing states") torna-se essencial, pois são nesses estados que a disputa é mais imprevisível e o eleitorado pode oscilar entre os partidos.

Nas eleições de 2024, o foco esteve novamente em estados chave como Pensilvânia (19 delegados), Wisconsin (10), Carolina do Norte (16) e Geórgia (16). Juntos, esses quatro estados representam 61 votos eleitorais, e sua decisão sao consideradas determinantes para o resultado final.

Nas eleições de 2020, por exemplo, Joe Biden conseguiu a vitória ao derrotar Donald Trump nesses mesmos estados. Biden venceu a Geórgia, Wisconsin, Pensilvânia e outros estados cruciais, garantindo a margem necessária de votos no Colégio Eleitoral para conquistar a presidência.

Vitória de Trump pode se tornar ainda mais histórica

Com sistema eleitoral diferente do brasileiro, os Estados Unidos podem levar dias ou até semanas para concluir a apuração dos votos. Enquanto no Brasil o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) centraliza e automatiza todo o processo de apuração e divulgação dos resultados, nos EUA cada estado é responsável por sua própria apuração.

Isso significa que não há uma padronização no processo, e cada estado divulga seus resultados de forma independente. Por esse motivo, em algumas eleições, há estados que ainda estão no processo de contagem de votos, o que pode atrasar o cálculo final do vencedor.

Com base nos resultados parciais, no entanto, é possível projetar que determinados estados favoreçam e ampliem ainda mais a vitória de Donald Trump. Caso essa projeção se confirme, ele pode não apenas superar sua própria votação de 2016, quando foi eleito pela primeira vez, mas também alcançar uma vitória histórica.

Alguns analistas sugerem que Trump possa conquistar uma vitória tão expressiva que ultrapassaria até mesmo o recorde de George H. W. Bush, que em 1988 obteve 426 votos no Colégio Eleitoral, conquistando a maior vitória de um presidente desde a Segunda Guerra Mundial.



Histórico de votação nas Eleições Americanas

A Alternância de poder nos Estados Unidos nos últimos 100 anos

A alternância de poder nos Estados Unidos é uma característica histórica, com mudanças significativas a cada ciclo eleitoral. Os dados das últimas dez décadas revelam como o equilíbrio político entre os estados se modificou ao longo do tempo, refletindo tendências e mudanças no apoio dos eleitores.

No mapa interativo abaixo, produzido pela equipe do Florish Studio, é possível visualizar essas transformações eleitorais, com destaque para o partido vencedor em cada eleição presidencial. A ferramenta inclui um controle deslizante que permite aos usuários percorrer os resultados de cada eleição.

Com a opção de pausar em anos específicos, os usuários podem também observar como estados se alinharam consistentemente com um partido ou mudaram seu apoio ao longo do tempo. A visualização também oferece uma reprodução automática, permitindo uma visão dinâmica da história política dos EUA, com cores personalizadas que representam os vencedores de cada eleição.

Mapa das Eleições nos EUA nos últimos 100 anos