Governo discute cooperação com Cuba para agropecuária familiar; veja

Foto: Marcel Bezerra/ SDA/ Divulgação FORAM três reuniões bilaterais realizadas na capital de Cuba, Havana

Com o objetivo de criar parcerias na área da Agricultura e da Pecuária de bases familiares, a missão cearense da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) participou de reuniões bilaterais para discutir assuntos voltados à pesquisa e à inovação.

Ao todo foram três encontros realizados em Havana na última sexta-feira, 8. Na ocasião a equipe liderada pela SDA se reuniu com a vice-ministra de Comércio Exterior e Investimento Estrageiro (Mincex), Déborah Rivas Saavedra, e com representantes de empresas cubanas que fazem parte do complexo de indústrias biotecnológicas e farmacêuticas, denominado BioCubaFarma.

Um destaque apresentado foram as oportunidades de investimento estrangeiro em Cuba. O secretário da SDA, Moisés Braz, afirmou que Déborah Rivas, da Mincex, colocou o governo cubano “à disposição do Ceará para cooperar em diversas áreas”.

“Nós pudemos constatar que há muito a ser aproveitado para beneficiar agricultores familiares cearenses, que são o objeto da nossa ação enquanto Governo do Estado”, explicou.

Ele ainda complementou que o Ceará pode contribuir com o País em medidas que aumentem a autonomia deles na produção de alimentos, pois destaca que Cuba “importa grande parte dos itens básicos consumidos pela população”.

Vale destacar que também foi discutido nas reuniões a intenção da secretaria de construir uma carta de intenções, que visará o desenvolvimentos de “ações conjuntas na área de bioinsumos com o fito de ampliar a produção de alimentos saudáveis”.

A informação foi dada pelo secretário executivo da SDA, Marcos Jacinto, que também reforçou que, os trabalhos realizados pelo Estado, como a biofábrica que produz o BT, um bioinseticida agrícola composto pela bactéria Bacillus thuringiensis, utilizado no combate à lagarta do cartucho do milho, poderão ser ampliado com a cooperação com Cuba.

Além disso, o diretor administrativo-financeiro José Maia e o assessor técnico Fuad Nogueira da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), também participaram das discussões, nas quais foram apresentados medicamentos, vacinas e bioinsumos (produtos, tecnologias ou processos de origem vegetal, animal ou microbiana).

Na ocasião, os representantes da Ematerce mostraram um bioacaracida para rebanhos bovinos, imunizantes para suínos e bioestimulantes/bioindutores para incremento na produtividade e indução floral em diversas culturas agrícolas.

Já, em relação às empresas cubanas, estiveram o Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia (CIGB) e a Labiofam S.A., ambas possuem um processo voltado ao desenvolvimento, produção e comercialização de medicamentos, sistemas de diagnóstico, equipamentos e serviços de alta tecnologia, baseada no desenvolvimento científico e técnico.

Nesse sentido, de acordo com o diretor José Maia, além de já possuir alguns produtos dessas empresas registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) do Brasil, outros ainda serão submetidos ao processo de registro.

“Ficamos bastante impressionados com as tecnologias que nos foram apresentadas. Elas são uma grande oportunidade e inovação de democratização do acesso a bioinsumos para a agricultura de base familiar, bem como tornar a agricultura e pecuária cearense mais biológica e mais sustentável”, avalia.



