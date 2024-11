Jornalista do O POVO é premiado como um dos 50 +Admirados Jornalistas Negros da Imprensa Brasileira

Foto: AURÉLIO ALVES RUBENS Rodrigues ingressou no O POVO por meio do Novos Talentos

Rubens Rodrigues, jornalista, colunista e editor adjunto de Cidades do O POVO foi um dos eleitos no TOP 50 do prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira. Profissional recebeu a premiação na noite desta segunda-feira, 11, em cerimônia realizada no Itaú Cultural, em São Paulo.

Evento é promovido por Jornalistas & Cia em parceria com 1Papo Reto, Portal Neo Mondo e Rede Jornalistas Pretos. Em sua 2º edição, busca homenagear profissionais e publicações do Jornalismo.

Premiados foram eleitos por meio de uma votação. Eles participaram nas categorias Jornalista; Profissional de Imagem/Vídeo; Veículo Geral e Veículo Liderado por Jornalistas Negros.



O jornalista Rubens, indicado pela primeira vez ao prêmio, foi um dos eleitos no ranking dos 50+ admirados jornalistas negros e negras do Brasil. Ele dividiu a categoria com nomes como Lucas Veloso, da TV Cultura, Rebeca Borges, da CNN, Pedro Borges, do portal Alma Preta e Flávia Oliveira, da GloboNews.

"Fico muito honrado pelo reconhecimento em um prêmio voltado para pessoas negras. Mostra como cada vez mais nosso trabalho, e principalmente, nosso olhar para o mundo se faz fundamental no Jornalismo e na sociedade", destaca o editor adjunto e colunista de Cidades do O POVO.

"Esse reconhecimento também reflete minha jornada no O POVO, quando penso que hoje ocupo um cargo de liderança. Eu compartilho esse prêmio com a minha equipe e principalmente com os profissionais negros que fazem esse trabalho tão importante ao meu lado", completa Rubens.

Aline Midlej, da GloboNews, levou o 1° lugar entre jornalistas negros e negros mais admirados do Brasil. Premiação também destinou o Troféu Glória Maria de Personalidade do Ano para Vinny Junior, jogador que é referência na luta antirracista, mas atleta não conseguiu compareceu à ocasião.