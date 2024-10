Para além do sucesso individual, Vini Jr e a luta antirracista

Apesar de não ter conquistado a Bola de Ouro em 2024, Vinicius Junior, estrela do Real Madrid e da Seleção Brasileira, demonstra que sua luta contra o racismo transcende prêmios individuais. O atacante brasileiro lidera iniciativas que visam a educar, combater e punir o racismo, deixando um legado que vai muito além do campo

Estrela do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vinicius Junior vai além de seu talento em campo, tornando-se símbolo de resistência e voz ativa na luta antirracista. Após uma temporada quase perfeita, com títulos e atuações decisivas, ele foi preterido na disputa pela Bola de Ouro. Embora não tenha sido eleito o melhor jogador do mundo, como se esperava, sua imagem hoje transcende o reconhecimento individual, construindo um legado de combate ao preconceito racial que ressoa dentro e fora do esporte.

Inspirando uma nova geração a acreditar que o futebol pode ser um instrumento de transformação social, Vini é “cria” das categorias de base do Flamengo e detentor de uma trajetória marcada pelo foco profissional e recordes – sem nunca esquecer de suas origens. Em pouco mais de sete anos de carreira, ele vive seu auge, enfrentando não apenas adversários em campo, mas também as ofensas raciais que o perseguem desde a infância.

Nascido e criado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Vini Jr foi promovido para a equipe principal do Flamengo em 13 de maio de 2017, aos 17 anos. Sob os holofotes, já era visto como uma grande promessa do futebol brasileiro. E não era para menos, pois exatos dez dias depois, o Rubro-Negro selou um acordo com o Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo, acertando a transferência do jovem para o futebol europeu.

Leia mais Vini Jr é preterido, boicota cerimônia e vê Rodri levar a Bola de Ouro em premiação controversa

Vini Júnior recebe troféu de melhor jogador da Liga dos Campeões

"Se eu enfrentar sozinho, o sistema vai me esmagar", desabafa Vini Jr. sobre racismo Sobre o assunto Vini Jr é preterido, boicota cerimônia e vê Rodri levar a Bola de Ouro em premiação controversa

Vini Júnior recebe troféu de melhor jogador da Liga dos Campeões

"Se eu enfrentar sozinho, o sistema vai me esmagar", desabafa Vini Jr. sobre racismo

Por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época), Vini foi anunciado como a nova contratação do Real — se tornando ainda a venda mais cara do futebol nacional até então. Junto com esse sucesso, no entanto, ele também virou alvo de críticas maldosas, muitas vezes de brasileiros, que baseavam seus comentários em preconceitos raciais.

Deste modo, o racismo que o acompanhou desde a infância não desapareceu, mesmo após conquistar cifras que poderiam transformar a vida de qualquer pessoa. As inúmeras câmeras focadas no rosto do jovem de 16 anos não apenas evidenciavam seu talento futebolístico, como também a ascensão de um jovem negro e periférico — uma realidade que provocava e ainda provoca reações dolorosas em adversários dentro e fora do Brasil, seja no campo, seja na sociedade.

Em 2023, O POVO+ publicou uma reportagem que revelou os inúmeros casos de racismo enfrentados por Vini Jr, tanto no Brasil quanto na Espanha. Considerado o melhor jogador brasileiro da atualidade, ele sofreu ataques sistemáticos, em uma verdadeira campanha de ódio que se manifestava em estádios, nas ruas, na imprensa e nas redes sociais.

Embora frequentemente apareça com um largo sorriso, Vini passou a responder de maneira cada vez mais contundente aos ataques que recebe. Entre 2021 e 2023, por exemplo, foram registrados pelo menos 11 episódios de racismo que ganharam destaque na mídia, incluindo ofensas e uma chocante simulação de um boneco de Vini sendo enforcado em uma ponte próxima ao centro de treinamentos do Real Madrid.

Casos de racismo contra Vinicius Junior entre 2017 e 2023



​

Diante de insultos e gestos que tentam menosprezar sua raça e sua luta, Vini Jr se recusa a ceder. E em um futebol que muitas vezes opta pelo silêncio em relação a questões sociais, ele decidiu usar sua voz para apontar a hipocrisia do racismo, colocando o problema em evidência. Assim, tornou-se uma luz de resistência, assumindo o papel de porta-voz na luta contra a injustiça racial.

Sua luta, a propósito, vai além das quatro linhas. Tanto é que ele tem se destacado na promoção de campanhas que conscientizam sobre a necessidade de combater o racismo. Em novembro de 2023, por exemplo, foram espalhadas em todas as capitais do Brasil e em outras cidades do mundo outdoors que exibiam a mensagem “Racismo: não finja que não vê. Revele os racistas”.

Foto: Vini Jr / Instagram No Dia da Consciência Negra de 2023, Vini Junior lançou uma nova ação em prol de combater este preconceito, espalhando outdoors alertando sobre o racismo

Na Espanha, tem trabalhado para alterar a legislação do país com intuito de tipificar racismo e injúria racial como crime para evitar que casos como os quais é vítima repetidamente na La Liga não sigam tendo a impunidade como desfecho. Em paralelo, o brasileiro montou uma equipe para monitoramento de redes sociais para identificar autores de atos racistas que ficam no anonimato e processá-los. O jogador entende que a exposição e constrangimento fazem parte do processo para que existam punições mais severas.

O atleta lançou ainda por meio do Instituto Vini Jr um “Manual de Educação Antirracista” para atender seu compromisso de tornar a sociedade mais igualitária e combativa contra preconceitos a partir da educação. Além disso, ele e sua equipe estão desenvolvendo uma escola-modelo batizada com o nome do jogador e que será inaugurada em São Gonçalo, que ampliará as ações já existentes nos núcleos do instituto.

De modo geral, Vini passou a encabeçar um verdadeiro movimento que visa combater, punir e educar, tanto localmente quanto globalmente, sobre a pauta antirracista.

Foto: Manual de Educação Antirracista Por meio do Instituto Vini Jr, o atacante do Real Madrid lançou um documento em resposta aos episódios de racismo enfrentados por ele na Espanha

Suas reações e lutas, entretanto, em vez de serem reconhecidas e apoiadas por outros personagens do futebol mundial, passaram a ser rotuladas como “exageradas” por torcedores, jornalistas, treinadores e até companheiros de bola. Analistas apontam que a recusa do brasileiro em se submeter aos ataques racistas teria gerado um desconforto que se tornou fator decisivo para tirar das mãos de Vini o “quase certo” prêmio da Bola de Ouro.

Dias antes da cerimônia de entrega do troféu ao melhor jogador do mundo, marcada para 28 de outubro de 2024, em Paris, a imprensa revelou que o volante Rodri, do Manchester City, seria o escolhido – e não Vini. As especulações aumentaram ainda mais após o Real Madrid decidir, de maneira institucional, boicotar o evento organizado pela Revista France Football em parceria com a Uefa.

No fim das contas, Rodri foi escolhido como o melhor da temporada 2023-2024. Vini Jr, por sua vez, foi ficou com o segundo lugar, enquanto seu companheiro de Real Madrid, o atacante inglês Jude Bellingham ficou em terceiro.

Jogadores atuais e ídolos do passado se manifestaram em defesa do brasileiro, criticando a premiação e levantando questionamentos sobre os critérios utilizados para essa escolha controversa. Mesmo diante de toda essa repercussão e frustração, Vini se posicionou, indicando que continuará uma voz ativa na luta contra o racismo dentro e fora de campo. Em seu Twitter, ele declarou: “Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados."

Leia mais A distância entre Vini Jr. e André Fernandes Sobre o assunto A distância entre Vini Jr. e André Fernandes

Estatísticas revelam equilíbrio. Mas futebol não se resume aos números...

Para o colunista e editor do Esportes O POVO, Lucas Mota, o dia da cerimônia de entrega da Bola de Ouro foi “sombrio para o futebol arte, para quem aprecia o drible, a ousadia e o improviso”. O sabor amargo da premiação concedida a Rodri destaca a desconsideração do ano excepcional de Vinicius Junior no Real Madrid. No entanto, ao analisar as estatísticas de ambos na temporada 2023-24, nota-se certo equilíbrio entre o atacante e o volante.

Vini participou de 49 jogos, marcando 26 gols e contribuindo com 11 assistências, refletindo seu papel decisivo no ataque. Em contrapartida, Rodri esteve presente em 63 partidas, anotando 12 gols e registrando 14 assistências, o que evidencia sua importância no meio-campo.

Em termos de vitórias, Vini Jr. conquistou 32 triunfos, enquanto Rodri alcançou 50. A porcentagem de vitórias mostra que Vini Jr. teve uma taxa de 65,3%, em comparação com impressionantes 79,36% de Rodri. Além disso, as estatísticas de derrotas revelam que o brasileiro perdeu duas partidas na temporada, enquanto o espanhol perdeu apenas uma.

Clique no card para ver os números de cada jogador

​

Em contrapartida, o atacante se mostrou muito mais decisivo em momentos cruciais da temporada. Ele foi protagonista do Real Madrid na conquista da Champions League, marcando um gol na final contra o Borussia Dortmund. Além disso, teve uma performance memorável na Supercopa da Espanha, ao fazer um hat-trick contra o Barcelona, e acumulou números impressionantes na La Liga. Seu ponto baixo foi na Seleção Brasileira, onde não conseguiu levantar o troféu da Copa América.

Lucas Mota observa: “O meio-campista do City é o motor da engrenagem tática do clube inglês e da seleção espanhola e conquistou títulos importantes, como a Premier League e a Eurocopa. Contudo, em nenhum desses títulos, Rodri foi o protagonista máximo, o jogador decisivo.”

“Na Champions League, torneio mais difícil e mais cobiçado do futebol europeu, Vini Jr liderou o Real Madrid até a taça. O camisa 7 dos Merengues participou de gols em todas as fases do mata-mata. Guardou um na final contra o Borussia Dortmund, fez dois no Bayern de Munique na semifinal, deu duas assistências contra o City de Rodri nas quartas de final e balançou as redes nas oitavas de final contra o RB Leipzig. Desempenho de protagonista. Vinicius fez uma temporada para não dar margem à concorrência”, completa.