Casa Azul está na final do Ceará Awards 2024 em duas categorias

Foto: Samuel Setubal RAFAEL Silveira é diretor de Operações da Casa Azul Ventures, que acelerou startups como a Urbis e a Eduvem

A Casa Azul Ventures, está na final do Ceará Awards 2024 em duas categorias. Na 'Iniciativa Destaque', concorre com o programa Delta-V. E na categoria 'Startup do Ano' estão entre as finalistas as startups Eduvem e Urbis, apoiadas pela aceleradora.

A premiação, organizada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), celebra o ecossistema de inovação no Ceará. O resultado final será divulgado durante a programação da Feira do Conhecimento, no dia 23 de novembro.

Saiba mais sobre as finalistas

Na categoria Iniciativa Destaque, o programa Delta-V se destacou por promover o empreendedorismo inovador, desenvolvendo novos negócios e impactando significativamente o ecossistema local.

O Delta-V é uma iniciativa pioneira, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB), que acelera startups de alto potencial, oferecendo suporte estratégico e ferramentas que impulsionam seu crescimento. O programa premiou seis empresas de inovação tecnológica com o total de R$ 300 mil, além de ter acompanhado 60 projetos durante sete meses.

"Estar entre os finalistas do Ceará Awards reafirma nosso compromisso em transformar o ecossistema de startups do Ceará, tornando-o referência nacional e internacional", afirma Rafael Silveira, CEO da Casa Azul Ventures.

A categoria Startup do Ano reconhece startups cearenses que se destacaram no mercado, conquistaram um faturamento expressivo e inspiraram outras empresas com soluções inovadoras e escaláveis

A Eduvem, que captou R$ 15 milhões em uma rodada Série A – a primeira do tipo no Ceará – segue expandindo internacionalmente e consolidando sua liderança no setor de Universidades Corporativas.

A Urbis destacou-se ao oferecer soluções inovadoras de benefícios que fidelizam, trazendo impacto positivo ao ecossistema empreendedor local.

As duas startups já haviam figurado também como finalistas do Startup Awards, principal prêmio nacional do segmento.

Ceará Awards 2024

Esta já é a 3ª edição do Ceará Awards. Ao todo são 13 categorias contempladas:

Universidade empreendedora;

Professor(a) empreendedor(a);

Mentor cearense do ano;

Mentora cearense do ano;

Mentor ou mentora nacional;

Heroína ou herói do ano;

Startup do ano;

Startup destaque;

Startup de Impacto Socioambiental;

Comunidade destaque;

Iniciativa destaque;

Ambiente de inovação;

e Empresa inovadora.

A premiação é realizada em três frases. A primeira etapa de indicação popular foi encerrada no dia 10 de novembro. A segunda, com votação do júri especializado, teve o resultado divulgado no último dia 14. A cerimônia de premiação, com os vencedores, será divulgada durante a Feira do Conhecimento, no dia 23 de novembro.

“O Ceará Awards vai além do reconhecimento do trabalho que está sendo feito no Estado. Com essa iniciativa, queremos inspirar e mobilizar a sociedade, incentivando mais pessoas a se engajarem nas transformações que definem o futuro da economia cearense, por meio da Inovação. Com esse movimento, impactamos o desenvolvimento da nossa região”, destaca a secretária da Secitece, Sandra Monteiro.

