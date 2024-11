Quatro jornalistas do O POVO vencem prêmio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará

Foto: FCO FONTENELE Catedral de Fortaleza, em foto premiada pelo CAU-CE

Quatro jornalistas do O POVO tiveram trabalhos premiados no 2º Prêmio de Jornalismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE), vencendo nas categorias Fotografia e Texto. O resultado definitivo da premiação foi divulgado pela instituição idealizadora nesta terça-feira, 19.

O primeiro lugar do gênero Fotografia ficou com o trabalho intitulado "Catedral de Fortaleza completa 45 anos". Material é composto por duas imagens da igreja, ambas captadas por fotógrafos do O POVO.

Uma das fotos expõe o templo por dentro. Fernanda Barros, autora da fotografia, diz que buscou mostrar "a grandeza" do espaço e os seus detalhes, "que guardam partes da história".

"Foi uma experiência bem legal, andar por todos os cantos da igreja, ver os detalhes. Fotografar ela foi algo bem especial, pois eu já acompanho algumas reportagens sobre missas lá e agora foi uma experiência diferente. Fotografar a Catedral estando vazia é uma nova experiência. É como se fosse revisitar o passado e você ter tempo pra refletir sobre isso", diz a profissional.

Já a outra foto a compor o trabalho premiado foi a do fotógrafo Francisco Fontenele, que mostra a igreja de um ponto de vista externo. Conforme profissional, ele fez a imagem pela admiração que tem pelo espaço, que fica em um local estratégico, rodeado por equipamentos históricos como o Mercado Central.

"Fiquei feliz com a escolha desse trabalho porque eu tenho uma grande admiração pela Catedral, pra mim é um dos monumentos mais bonitos da Cidade (...) Eu apostei nessa foto por ela trazer todos esses elementos da Cidade e ao mesmo tempo realçar toda beleza arquitetônica do local, que foi complementado com a belíssima foto da Fernanda Barros, trazendo a beleza interna da Catedral", diz.

A segunda colocação da categoria Fotografia ficou com o trabalho "Fim da demolição", imagem de autoria do fotógrafo Fábio Lima, do O POVO. Foto mostra o encerramento das atividades de demolição do Edifício São Pedro, icônico prédio de Fortaleza que foi demolido em junho deste ano.

Fotógrafo Fábio Lima - 30 anos de carreira Crédito: Alex Gomes/Divulgação

"Fico feliz da minha foto ter sido escolhida, porque durante a demolição do Edifício São Pedro eu ainda não havia feito nenhuma pauta sobre seu fim, e acabei indo fazer quando o prédio não estava mais lá. Ter conseguido mostrar isso e ainda ser premiado é muito gratificante", diz o profissional.

O POVO é premiado na categoria Texto

Já na categoria Texto, a jornalista Sara Oliveira, também do O POVO, conquistou a segunda colocação com a matéria "Acessibilidade em condomínios: áreas de uso comum precisam ser adequadas".

Sara Oliveira Crédito: opovo mais

"A pauta surgiu de uma decisão judicial, em que a moradora de um condomínio pedia acessibilidade do filho à piscina. Mostramos as obrigatoriedades que já são impostas por diferentes legislações e a necessidade de que haja cobrança junto às construtoras, entidades de fiscalização e, principalmente, sociedade", explica.

"Lembro muito do massoterapeuta Vandevaldo, deficiente visual, falando sobre a importância da acessibilidade atitudinal, além da arquitetônica. Mostrar direitos, discutir formas de fazê-los ser cumpridos, ouvir as pelejas diárias, cobrar explicações. Esses são alguns dos papeis do Jornalismo e fico feliz que consigamos cumpri-los", completa a jornalista.