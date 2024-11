Programa que dá até R$ 1 mil de desconto no IPTU faz cadastro até sábado

Foto: FCO FONTENELE O desconto depende do valor das notas e o limite do valor venal do imóvel

Os contribuintes de Fortaleza têm até este sábado, dia 30, para se cadastrarem no Programa Nota Fortaleza e receber descontos de até 2% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025. Confira no final desta matéria como se cadastrar.

O programa, de acordo com o informado pela Prefeitura, possui o objetivo de incentivar a solicitação de notas fiscais (NFs) na contratação de serviços. Desta forma, o montante abatido, que pode ser de até R$ 1.000, depende do valor das notas e o limite do valor venal do imóvel.

“Para calcular a quantidade de pontos, é somado o valor de serviço de todas as notas do período compreendido e dividido por 50. A cada R$ 50 em valor do serviço, o contribuinte acumulará um ponto”, explicou em nota.

Além disso, as NFs emitidas no CPF do pagador no período de 1/12/2023 e 30/11/2024 serão inseridas automaticamente.

Veja como o desconto será aplicado:

Imóveis com valor até R$ 99.501,86

1% - 1 a 99 pontos



1,5% - 100 a 224 pontos



2% - Acima de 225 pontos



Imóveis com valor de R$ 99.501,86 até R$ 358.206,64



1% - 40 a 250 pontos



1,5% - 251 a 500 pontos



2% - Acima de 501 pontos



Imóveis com valores acima de R$ 358.206,64



1% - 60 a 400 pontos



1,5% - 401 a 800 pontos



2% - Acima de 801 pontos



Vale destacar que conforme as regras do programa, como critérios para adesão ao desconto adicional, o imóvel deverá ser residencial e o contribuinte deverá estar em dia com o seu IPTU. Caso possua mais de um imóvel, o benefício incidirá apenas no de maior valor venal.

Outro ponto importante é que o desconto será concedido junto com o pagamento das três Cotas Únicas do IPTU 2025. Se o imóvel tiver mais de um proprietário, será considerado o cadastrado que tiver maior pontuação no Nota Fortaleza.

Usuários cadastrados no Nota Fortaleza também concorrem a prêmios mensais

O Nota Fortaleza, criado em 2014, além do benefício, também oferece a quem faz parte do programa a oportunidade de concorrer a prêmios mensais de até R$ 30 mil, com base no volume de notas exigidas nos estabelecimentos prestadores de serviços.

O sorteio dos prêmios é feito por meio da Loteria Federal sempre no primeiro sábado de cada mês. Desde 2014, já houveram 13 mil ganhadores.

Como se cadastrar no Nota Fortaleza

Toda e qualquer pessoa física consumidora de serviços no município de Fortaleza pode participar da campanha. Para aderir ao programa, o interessado precisa se cadastrar no site do Nota Fortaleza ou no apicativo Sefin Digital e pedir a nota fiscal com o seu CPF.

Por meio do site, o cadastrado poderá acompanhar o seu volume de notas emitidas, calendário de sorteios e detalhes da pontuação para descontos no IPTU.



