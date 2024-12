O POVO vence três categorias do Prêmio BNB

Foto: AURÉLIO ALVES FÁBIO Lima, Catalina Leite e Armando de Oliveira Lima foram os agraciados

O POVO foi o vencedor de três categorias do Prêmio BNB de Jornalismo, cuja cerimônia de anúncio e entrega dos troféus foi realizada na noite de ontem, 3.



Na categoria nacional de Texto, Armando de Oliveira Lima, venceu com a reportagem "Eólica offshore: a força do Nordeste na nova fronteira da energia renovável", que teve a edição de Beatriz Cavalcante e Irna Cavalcante, infografia de Luciana Pimenta e design de Camila Pontes.

Por sua vez, Fábio Lima venceu o prêmio nacional de Fotografia, com a imagem "Hidrogênio Verde".

Foto premiada do Fábio Lima no Prêmio BNB de Jornalismo Crédito: Fábio Lima

Já Catalina Leite, do O POVO +, venceu na categoria nacional de projetos Multimídia com a matéria "Especial Economia da Periferia", que contou ainda com edição de Fátima Sudário e Regina Ribeiro, design de Cristiane Frota e Camila Pontes, além de fotografias de Fernanda Barros, Samuel Setubal e Francisco Fontenele.

Para Armando de Oliveira Lima, "é muito bom ter o trabalho reconhecido por uma instituição como o Banco do Nordeste, que assim como nós, busca dar visibilidade às histórias e iniciativas da Região". O jornalista agradeceu ainda "ao BNB e à toda a equipe que compôs esse especial, que tratou de um assunto muito importante para o desenvolvimento nordestino".

Já a jornalista Catalina Leite destacou que o "especial 'Economia na Periferia' conta a história de organizações não governamentais que mudam as realidades de comunidades da periferia com ações, à primeira vista, pequenas. Mas, na realidade, elas são gigantescas e dão um exemplo absurdo de como o foco no social, o entendimento pleno das necessidades das pessoas e a importância da dignidade são cruciais para o desenvolvimento socioeconômico".

"Contamos histórias humanas e emocionantes, realidades que estão do lado das nossas casas. Fico muito feliz que o BNB reconheça potência nesses projetos. É um mérito das ONGs mais do que nosso", exaltou.

"Fico lisonjeado em ganhar o prêmio nacional BNB , já é meu terceiro, e saber que meu trabalho contribuiu para a divulgação do potencial energético do Ceará", arrematou Fábio Lima.

Prêmio BNB de Jornalismo

A entrega dos troféus e premiação foram feitas pelo presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, para os ganhadores das categorias Grande Prêmio Nacional, Nacional por mídia, Extrarregional, Nacional Universitário, Estadual do Ceará e Estadual Universitário do Ceará. participou da entrega de troféus dos prêmios com valores individuais entre R$ 5 mil e R$ 38 mil, totalizando R$ 300 mil.



Puderam concorrer ao prêmio trabalhos jornalísticos profissionais e acadêmicos que retrataram ações promotoras de desenvolvimento regional na área de atuação do BNB, que abrange os estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

A correspondente em Pernambuco do veículo Carta Capital, Fabiola Mendonça de Vasconcelos, foi a vencedora do Grande Prêmio Nacional com a matéria “Especial Nordeste: Transição energética e indústria verde”.

O Grande Prêmio Nacional teve como tema específico "Energias renováveis e seus impactos sociais, ambientais e econômicos”. As demais categorias tiveram como tema “Desenvolvimento regional”.



Votação popular

A superintendente de Marketing e Comunicação do BNB, Evineide Dias, anunciou, ao final da premiação, a abertura do prazo para votação popular do prêmio especial Júlio Serra.

Até as 18h desta sexta-feira ,6, o público pode votar em uma das dez imagens escolhidas pela comissão julgadora entre todas inscritas na categoria Fotografia do Prêmio BNB de Jornalismo.

A imagem que receber mais votos recebe o prêmio de R$ 8 mil.

A página para votação está no ar, na área do Prêmio BNB de Jornalismo, no portal do Banco na internet.

Os concorrentes, disponíveis em ordem alfabética, são:

Alex Régis, jornal Tribuna do Norte – RN - Título: Em quase 12 anos, energia solar no RN atrai R$ 3 bilhões e gera 18 mil empregos

Alex Régis, jornal Tribuna do Norte – RN - Título: Tecnologias fotovoltaicas avançam e abrem perspectivas de novas soluções

Aurélio Alves, jornal O Povo – CE - Título: Internet tá on, Ceará é líder em conexões no Nordeste

Aurélio Alves, jornal O Povo – CE - Título: Retratos do Bolsa Família

Edilson Omena, jornal Tribuna Hoje – AL - Título: Energia solar, a eletricidade econômica e sustentável

Fábio Lima, jornal O Povo – CE - Título: Inovação na indústria

Francisco Fontenele, jornal O Povo – CE - Título: Turismo e Fé

Júlio Caesar, jornal O Povo – CE - Título: Artesanato e tradição - O lento desaparecimento de ofícios no interior do Ceará

Régis Falcão, site Piauí Negócios – PI - Título: A transformação no fio da navalha

Thiago Gadelha, jornal Diário do Nordeste – CE - Título: Governo do Ceará quer isenção de imposto para energia usada em produção de hidrogênio verde na ZPE

